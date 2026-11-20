<a href="https://servedby.flashtalking.com/click/1/337553;11311289;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}&ft_width=300&ft_height=200&url=46298369" target="_blank"> <img decoding="async" border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/1/337553;11311289;205;gif;BRECHA;PRENSAANTELEMPRESASEMPRESASREACHAFFINITYMAPATECHMEDIOSNACIONALESBRECHAIMGBANNER300X2001126jpg/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}"></a>

Ardèche es un sureño departamento francés, cercano a los Alpes, de majestuoso paisaje. En su territorio hay montañas, cuevas, cañones y valles. Allí, Carolina Sendic compartió tiempo y vivió muchas cosas con Raúl, su padre. Hermosas fotos inéditas lo atestiguan en el libro de su autoría que este año publicó la editorial Fin de Siglo. En esa misma región, mucho tiempo después, Carolina conoció a su esposo y se casó. Y también en esa zona se «internó» a terminar su libro, quizá porque allí se sentía más cerca de un padre que aún hoy la sigue «acompañando, aconsejando y guiando». Porque hay veces que dos personas construyen puentes y se mantienen unidas, por más dictadura, aljibe o muerte que los intente separar.

—Tengo la impresión de que tu libro habla de dos personas que casi no conocemos. Por un lado, tú, quinta hija de Raúl Sendic Antonaccio, muy poco conocida aquí, y, por otro lado, Raúl, en ese rol de papá, sobre el que tampoco se sabe mucho. ¿Es un libro que habla de un padre o de cómo fue ser la hija de Raúl Sendic?

—Me lo han dicho muchos aquí. La gente, sobre todo las nuevas generaciones, ignora mi existencia. En realidad, varios vieron que en el libro de sus cartas a los cinco hijos está mi nombre, pero no tengo un vínculo grande con Uruguay.

El año pasado tuve que venir de urgencia, pero hacía 15 años que no venía. Yo me crie en Cuba. Papá fue luego de liberado, en noviembre de 1985, a verme y, además, a tratarse en Cuba por su herida en el rostro y una hernia inguinal. Viví con él un año en Cuba y nos fuimos de viaje a Nicaragua y a Europa. Vine a Uruguay muy poquito tiempo con él y luego volví. Me fui a vivir a Francia. En agosto voy a cumplir 32 años viviendo en Europa. Por eso no soy tan conocida aquí.

El libro es sobre mi papá. Rescata esa parte humana y lúdica que él tenía. Yo me reía todos los días con él, todos los días. Entonces, quería rescatar ese antiguerrillero, aunque igual todos sus compañeros testimoniaron antes que yo de su humor, su sentido del humor. Él me hacía chistes todo el tiempo. También quería rescatar su cariño infinito, el altruismo, la bienveillance (benevolencia) de ese ser humano, muy fuera de ideologías, de partidos políticos. Yo hice un preámbulo un poco político en el libro, porque quiero que sea un libro internacional. Yo vivo en París y tengo una gran comunidad que me sigue por mi trabajo. Me gustaría que esa comunidad pueda leerlo, entonces, tuve que explicar un poco. No es para los uruguayos solamente, sino para todos.

—¿Cómo era esa Carolina adolescente de 15 años que «reconoce» a su padre?

—Era muy decidida, eso es algo positivo. Y lo sigo siendo. Decidí desde muy jovencita que iba a ser bailarina, y mi mamá, al principio, me decía que no. Pero yo quería entrar a la Escuela Nacional de Arte. Era decidida, voluntariosa, pero también muy caprichosa, muy testaruda, eso es algo que he podido empezar a soltar, con cuentagotas, pero ahí voy, la vida me ha dicho: baja, baja. Entonces, mi padre se encontró con una adolescente muy determinada, y me fue ablandando. Eso me ayuda muchísimo hoy. Cuando estoy un poco intolerante, ahí me digo que tengo el ejemplo de la tolerancia frente a mí, siempre, porque lo tengo siempre conmigo.

<a href="https://servedby.flashtalking.com/click/1/337553;11311289;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}&ft_width=300&ft_height=200&url=46298369" target="_blank"> <img decoding="async" border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/1/337553;11311289;205;gif;BRECHA;PRENSAANTELEMPRESASEMPRESASREACHAFFINITYMAPATECHMEDIOSNACIONALESBRECHAIMGBANNER300X2001126jpg/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}"></a>

—Eras una adolescente de 15 años, que además había crecido en Cuba. ¿Cómo sentís que influyó en vos haber crecido ahí, en ese contexto, en ese momento?

—Voy a contar algo que he contado muy pocas veces. Wendy Guerra es una escritora cubana que escribió algo sobre los hijos de los guerrilleros que vivían en Cuba, y yo en esa nota, no sé por qué, hice un comentario. Ahí conté que yo me llamé Carolina Cruz González hasta los 7 u 8 años. Fui a una escuela especial en la que estaban todos los chilenos exiliados por la dictadura. Se llamaba Solidaridad con Chile, había hijos de embajadores, de líderes políticos, estaban los nietos de Allende. Era una escuela especial que abrió el Estado cubano para todos los hijos de líderes clandestinos.

Estábamos becados ahí en una escuela magnífica, con una muy buena educación. Salíamos el viernes por la tarde y entrábamos el domingo por la tarde. Es decir, que solo estábamos en la casa el viernes en la noche, el sábado entero y entrábamos a la escuela nuevamente el domingo después del mediodía. Un fin de semana llego a mi casa y mamá me dice: desde el lunes ya puedes decir que eres Carolina Sendic. Y yo así: ¿cómo que ya lo puedo decir? Sí, sí. Ahora sabemos que estamos seguros aquí. Ya puedes decirlo, me dice mi mamá, y me anuncia que irá por la escuela a cambiar mi expediente.

En Cuba existe lo que se llama el expediente, que te acompaña desde niño con tu educación. Y hay una broma allí sobre tener una mancha en el expediente si hiciste alguna travesura. Es una tontería, pero aún hoy los cubanos la usan. Bueno, yo tengo una mancha en ese expediente, porque está tachado el Cruz González, que era un apellido clandestino, y a partir de ahí fui Carolina Sendic Itté. Y tenía que incorporar eso, ahora sí es mi padre, ¿no? Aunque yo siempre lo supe, porque mi mamá siempre me habló de él. Y en mi casa había fotos del periódico –las tengo todavía, están viejitas, parecen papiros– de mi papá, de la prensa en Cuba, el Granma, notas sobre que llevaba tanto tiempo preso [Liber] Seregni y tanto Raúl Sendic. Y pidiendo por la libertad de ellos y de todos. Yo guardo todo eso.

Esa escuela fue una experiencia de nosotros, los hijos de los tupamaros, pero sobre todo de la generación de chilenos que fue para allá. También argentinos, hasta angoleños. Todos nos criamos ahí juntos, viviéndolo de manera muy natural. Yo, por ejemplo, cuando entré en la Escuela Nacional de Arte a los 11 años y medio no quería que nadie me dijera: ay, tú eres la hija de… No, yo era una cubana más, muy simple, muy sencilla, igual que todos ellos. Además, yo fui, como decimos en Cuba, muy aplatanada. Me crie realmente con frijoles negros, arroz, mi cultura es cubana. Aprendí a leer y escribir en Cuba.

—Hablando de cartas, hay una que tu padre le escribe a tu tía Alba, donde cuenta que un día, un 6 de enero, día de los Reyes Magos, habían ido los dos hermanos mayores con los dos hermanos menores de la mano a verlo al penal. Le decía a Alba que ver eso era ver «el orden dentro del caos», que él sentía que el principal problema que tenía era el tema de los hijos. En esa carta eran tus cuatro hermanos los que iban. Luego llega su quinta hija. ¿Cómo has manejado tú el tema del vínculo con tus hermanos? Es a ellos a quienes primero dedicas el libro.

—Yo creo que mi padre era un gran filósofo, un gran estoico. Porque el caos es el equilibrio, finalmente. Es encontrar en todo esto el equilibrio, la paz y la armonía. Porque si esperamos que haya un mundo con esas características, vivimos en algo muy utópico, a lo que aspiramos todos. Pero creo que mi padre en ese sentido fue muy práctico. Él fue equilibrando como fue viniendo todo. Yo desde muy pequeñita sí supe que tenía cuatro hermanos. Mi mamá siempre me habló de ellos. Entre cada uno nos llevamos como dos años, más o menos. A los que me siguen, Albertico y Jorge, los conocí en Cuba. Y a mis otros dos hermanos los conocí también en Cuba años después. Me fueron a ver a la escuela. Creo que Raúl me regaló un peluche, como un ratoncito. O sea, esas son mis imágenes. Y ya después yo me voy a vivir a Europa y no tenemos tanto contacto. Me he visto así, como a chispazos. Claro que es la primera dedicatoria porque papá quería vernos unidos.

Mi madre también fue muy importante en mi vínculo con mi padre. Yo lo conocí siendo una bebé, me fui muy pequeñita de aquí, entonces mi madre siempre me habló de mi papá, siempre. Ella tenía un collar hecho en hueso, que mi papá había tallado en la cárcel, con mi rostro de bebé. Mi madre, que aún vive, es esencial en esa conexión que yo tuve con él. Todo el tiempo ella salvó no la parte emocional o amorosa, sino el ser humano que era, más allá incluso del líder político. Por ejemplo, si alguna vez yo no tenía ganas de escribir cartas, porque estaba cansada o quería jugar o hacer otra cosa, me decía: «¡Le vas a escribir una carta a tu padre!».

—Creo que en parte no sos tan conocida porque, además de vivir en el exterior, no has continuado el camino de la militancia política ¿Cómo influyó tu alejamiento de esa actividad militante en la relación que tuviste con tu padre?

—Yo no sé si me benefició o perjudicó. Sé de mi determinación de ser artista, que la tenía en mí. Sabía que esa sería mi vida. Mi mamá me acompañó mucho para que fuera por esa vía, me llevó a audiciones para entrar a la Escuela Nacional de Arte. Yo estaba determinada. Entonces, mis cartas para con él decían: «Papá, voy a tal función…», «papá, ya empecé a bailar en los teatros». Entonces, él me apoyó siempre en eso, me decía: «Estás haciendo una carrera, sigue ahí, en lo que eres tú, es tu talento». Yo no tengo ningún talento para la política. Y, de hecho, hay cosas que no me las explico. Hasta el día de hoy, con la madurez y con la experiencia, me digo: no entiendo, no entiendo. Entonces, de alguna manera fue una protección, porque yo hice lo que quise. Cuando terminé de bailar seguí en el pilates como rehabilitación. Toda mi vida he estado en el movimiento. Si hay un movimiento que yo he militado es en el movimiento del cuerpo humano, que para mí está tan vinculado al cerebro. Tengo un gran respeto por lo que hago. Entonces, he estado alineada con quién soy yo. Mi misión es ayudar cada día a mucha gente a estar mejor en su cuerpo. Me siento muy orgullosa de mi trabajo. Hoy estamos muy afuera y a la gente le cuesta estar adentro, pero para tomar todas las decisiones, sean políticas, económicas, artísticas, las que quieras, en tu trabajo, tú tienes que estar bien en tu adentro, alineado en algún momento. Respeto los idealismos de los demás. Este es el mío, el mío es la naturaleza.

Y cuando yo hablaba con papá era superabierto. Conocía mucho, pero no solo de política. Me hablaba de economía, de los animales, de todo. Era un filósofo para mí. Sí, está el hombre de los años sesenta y setenta, de la guerrilla, pero está ese otro hombre que yo conocí antes de su muerte, que venía con su lucidez y un silencio y una enorme modestia para dar su opinión.

—Cuando cuentas al final una anécdota de un viaje a Valencia, la pones como ejemplo de lo que significaba el apellido Sendic para otros. ¿Llevar ese apellido te abría puertas como esa vez o, al contrario, algunas veces te las cerraba?

—Sí. Esa vez aclaré que era Sendic. Yo jamás decía «soy la hija de Sendic», jamás. Y no sé qué me dio por decirlo esa vez. Es como que mi voz no fue mi voz. Salió, yo necesitaba decir eso en ese momento y eso fue lo que nos salvó con mis amigos. Porque éramos cuatro sin tener dónde dormir. Pero más me ha ayudado ser Sendic en mi adentro. He estado en circunstancias difíciles como mujer. Por ejemplo, en otro viaje a Santiago de Compostela, con mochila al hombro, en un momento quedé viajando sola. Entonces tuve circunstancias que como mujer sola cuando viajas

son difíciles y yo siempre diciéndome: mantén la calma, vas a encontrar la solución. Y, me digo, yo no he vivido ni la mitad de lo que él ha vivido en situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo saldría? Y él está ahí. Es algo muy fuerte… Seguimos conectadísimos. Hasta el día de hoy me ha sacado de situaciones muy difíciles.

—Tú qué compartiste tan poco tiempo con él, ¿imaginas cómo hubieran sido los momentos que les han robado? ¿Haces ese ejercicio medio complejo de pensar en todo lo que no has podido vivir con él?

—El tiempo vivido con él fue muy intenso. Muy intenso. Porque yo creo que es raro, hasta el día de hoy no he encontrado a mucha gente que te diga que cuando muere un familiar tan querido, como un padre, queda como transparente. Y yo quedé transparente cuando murió, porque ese poco tiempo lo viví muy intensamente y con mucha fluidez y naturalidad. Entonces, cuando él fallece, claro, está la noticia de la muerte, pero luego hay calma y tranquilidad porque a mí me había tocado vivir lo que yo tenía que vivir, lo que era mi destino vivir con él. Por eso digo que no lamento absolutamente nada, ni cuando no estuve ni cuando estuve. Eso es lo mejor. Porque todo, todo te alimenta. Y, además, te enseña lo fugaces que somos y cómo cada momento presente hay que disfrutarlo a fondo. Eso es lo que me enseñó mejor mi padre.

—En el libro cuentas cómo una vez su hermana Alba no logró reconocerlo una de las veces que lo visitó cuando estaba preso, y que finalmente lo reconoció por su mirada. Mario Benedetti, a quien citas varias veces en el libro, dijo en un artículo de la agencia Prensa Latina de los años setenta, cuando tu padre era el hombre más buscado del país, que su personalidad estaba presente «sobre todo en su mirada, penetrante y noble como pocas». Tú defines su mirada como un océano.

—Cuando yo lo encuentro la primera vez, a los 15 años, y veo sus ojos, su mirada era la calma, era la protección que yo buscaba, ¿entiendes? Me decía: ¿cómo esta mirada, sin haberla visto antes, la reconozco? Aquí puedo reposarme, aquí puedo tener confianza. Y eso, tener confianza en un ser humano, es muy importante. Yo creo que eso es maravilloso, porque hay mucha gente que vive en cautela todo el tiempo, ¿no? Y él a mí me enseñó: ten confianza en los pasos que tú vas a emprender, ten confianza. Y su mirada era eso. En un momento cuento cuando va a mi escuela a ver una clase y la directora forma todas las banderas porque él venía, y lo que yo había pedido solo era que él viniera a ver una clase mía porque no había podido ir antes. Yo estaba muerta de rabia y vergüenza adolescente y todo, y en un momento veo su mirada que me transmite calma, y me digo, bueno, ya, concéntrate, entra en ti, ahora te toca esto, al fin, ya estamos en la clase. Calma.

Pero también tenía su mirada relámpago. Cuento un día que me fue a buscar a una discoteca, a la puerta, porque ya era tarde. Te lo juro, esa mirada eran rayos. Entonces, bueno, su mirada era todo. Él no hablaba. Cuando estaba así conmigo, solo me miraba, y yo pensando… sabe todos los secretos de mi vida. Así que, sí, su mirada era un océano, porque un océano comprende todo, comprende la calma, pero comprende también la bravura.

—¿Por qué este libro? ¿Para quién? ¿Por qué ahora?

—Mira. Cuando vine el año pasado me dije: mi padre está más enterrado de lo que ya estaba. Es lo que yo sentí, y me dije: yo tengo como un deber, una misión. Tenía esa espinita, hacía tiempo, de sacar mis memorias, porque son muy simples, pero son universales. Son las de una adolescente con su padre y la forma en que nosotros nos conectamos a pesar de haber estado tantos años separados y yo haberlo encontrado a mis 15 años, en plena adolescencia.

Al sentir que el líder político casi no se mencionaba, mismo en los Tupamaros no estaba, noté que había un abandono de su imagen. Y, bueno, no es mi rol rescatarlo en eso, porque no es mi dominio, y otros lo han hecho en su momento. Pero sí es mi rol como hija. Para mí era un deber. Primero con mis sobrinos, con sus nietos, y con mi hijo Camilo, que tiene 18 años. Y con todos. Yo he contado mi historia, muy simple, muy sencilla, desde un punto de vista muy humilde. Bueno, no soy escritora, tengo otros dominios, pero lo hice con todo el amor.

Y lo hice desde la luz. No desde las sombras, que las hay. Porque también mi padre ha sido criticado por mucha gente. Tampoco ahondo mucho en temas duros, como las torturas que sufrió, por ejemplo, porque él nunca me habló de eso. Jamás él me contó una tortura, jamás, jamás. Me habló por primera vez de algo más profundo cuando introdujo a Henry Engler en mi vida. Cuando yo voy a Suecia, mi papá me dice: «Te voy a presentar a alguien, para mí es especial». Y ahí me cuenta un poco de Henry, en la prisión, de cómo lo torturaron, de muchas cosas, pero él habla de Henry, no habla de él, de la tortura que él padeció. Él me cuidó de eso. Es que yo siento que en cada momento me está cuidando. Aún hoy. En cada momento difícil que he tenido mi padre está conmigo. Para mí no se ha ido. Y cada vez que hablo de él, me digo: gracias, gracias por haberme escogido como hija.