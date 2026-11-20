Cuando los profesores de escuela en la provincia de Condorcanqui (Amazonas, región fronteriza con Ecuador) empezaron a violar sexualmente a sus alumnas de las etnias awajún y wampis, hace 20 años, las barreras para denunciar y buscar justicia eran muy parecidas a las de hoy: autoridades locales coludidas, familias y personal del Estado sin dinero para pagar un viaje largo por río a una ciudad donde hubiera medicina legal, falta de intérpretes de lengua indígena, comisarías sin combustible para buscar a los agresores e indiferencia hacia la vulneración de las menores.

Una misión de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) se entrevistó en Condorcanqui con las partes involucradas del Estado y de las comunidades, en particular, con el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis Umukai Yawi (Comuawuy), que se dedica a proteger a las víctimas menores de edad y orientarlas en la burocracia de la salud y la justicia.

Según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales de 2024, el 75 por ciento de varones y mujeres mayores de 18 años tolera la violencia de género, y el 57 por ciento de los hombres justifica la violencia sexual contra las mujeres, pero en la región Amazonas el porcentaje sube a 69. «Hemos visto las cifras», dijo a Brecha en tono grave Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mesecvi en el último día de la misión. Las especialistas señalan en su informe preliminar que la violencia sexual contra niñas y adolescentes «constituye un problema estructural y persistente que no se circunscribe al ámbito educativo, sino que se extiende a los entornos familiar y comunitario. Las respuestas existentes aún no garantizan de manera efectiva que las niñas sean reconocidas, escuchadas y protegidas como sujetas de derechos. Los vacíos de protección, la tolerancia social frente a la violencia y la fragmentación institucional dificultan una actuación oportuna».

Rosemary Pioc, presidenta de Comuawuy, denunció que buscan justicia y reparación para 800 víctimas, porque la mayoría se contagia de VIH o quedan embarazadas, tienen hijos y no vuelven a la escuela.

El domingo 15 el papa León XIV estuvo en Pucallpa, una ciudad amazónica donde realizó una misa al aire libre a la que asistieron dirigentes de organizaciones indígenas, incluida Rosemary Pioc. «Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad», dijo. Quizás esa reunión haya sido la actividad más lograda en los seis días que duró la estadía del papa en Perú, que terminó el lunes. No tuvo ninguna actividad con víctimas de la represión estatal, pese a que lo buscan hace meses, y tampoco tuvieron audiencia privada campesinos de una comunidad arrasada y violentada por el Sodalicio, la secta católica peruana que Francisco clausuró poco antes de morir. Mencionó, eso sí, a los defensores asesinados por denunciar la invasión de sus territorios. Y delante de Keiko Fujimori, en un encuentro con autoridades y «sociedad civil» conservadora en Lima, dijo que los «asuntos del pasado» no pueden ser descartados y deben ser tratados con justicia.

EL INFIERNO DE LOS INTERNADOS

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Las primeras denuncias sobre las residencias estudiantiles de Condorcanqui las recogió en 2004 la abogada y excongresista Susel Paredes en su libro Invisibles entre sus árboles, en el que documentó cómo tres profesores violaron a nueve escolares de 11 a 14 años.

La mayoría de las comunidades indígenas awajún y wampis están distantes unas de otras y el transporte por río es demasiado caro: por eso las familias amazónicas envían a sus hijos a escuelas públicas en la modalidad de internado, y solo vuelven a casa para las vacaciones. Allí es donde las niñas se convierten en víctimas.

En 2017, un estudio encargado por el Ministerio de Educación identificó que los colegios eran espacios de «victimización» y que los docentes mestizos y awajún usaban mecanismos de coacción para «agredir sexualmente y anular las demandas de justicia de las familias», destacó el antropólogo Rodrigo Lazo en un análisis reciente.

La década pasada la región Amazonas tenía a la mitad de la población en pobreza. En los últimos años, la pobreza afecta a la cuarta parte, pero un 43 por ciento es vulnerable, según cifras de 2024. En ese entorno, los cuerpos de niñas y adolescentes no siempre son protegidos. En ciertos casos de violación, los padres o tutores toleran el hecho porque el agresor dio algo a cambio a la víctima: un almuerzo o ropa, o cubrió alguna necesidad de la familia. En otros, el agresor es el padrastro, y la madre, si es dependiente económicamente, no defiende a su hija. Pioc informa que en lo que va de 2026 registran 195 nuevos casos de violencia contra menores.

UN ASUNTO «CULTURAL»

En su primer día de trabajo en Perú, las expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunieron en Lima con representantes del Poder Judicial –que solicitó la misión–, el Ejecutivo, el Congreso y delegados de ONG. Los sectores conservadores a los que pertenece el fujimorismo hoy gobernante promovieron desde la década pasada que las escuelas no impartan educación sexual integral. En noviembre de 2025, el Congreso, dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular, lo logró y, además, eliminó el concepto de género en la legislación.

El informe preliminar de Mesecvi destacó que «la ausencia de mecanismos claros, transparentes y culturalmente pertinentes de articulación genera respuestas contradictorias, vacíos de protección e impunidad persistente». También notó la falta de recursos humanos y de presupuesto de los operadores del sistema de justicia, especialmente en el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y dio cuenta de la dificultad para hacer efectivas las medidas de protección de las víctimas, como la carencia de hogares de refugio temporal cercanos. El traslado de las mujeres y las niñas «fuera de sus comunidades y territorios, separándolas de sus familias, redes de apoyo, cultura y entorno comunitario» las desarraiga y puede disuadirlas de denunciar o de participar en los procesos judiciales, explicó.

La respuesta del gobierno fue ofensiva para las mujeres awajún. La ministra de la Mujer, Mara Seminario, comentó que el Ejecutivo no tenía responsabilidad, y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, refirió en el Congreso que esta violencia era un asunto «cultural».

La noche en que la misión terminaba su tarea, el 4 de setiembre, una adolescente de 15 años denunció en Condorcanqui que su padrastro la violaba desde los 7. Al día siguiente la hallaron muerta en su casa y el agresor había huido, confirmó la profesora Pioc a Brecha. Las expertas volvieron a Lima a mediados de octubre para presentar su informe completo y entregarán la versión final este mes. Después harán un seguimiento. En su estadía reconocieron la labor de las lideresas indígenas, que, pese a la escasez de medios, presionan al sistema de justicia a dar respuestas a la población más excluida del país: mujeres menores de edad, indígenas, pobres y geográficamente lejanas en la Amazonía.