Nadie avizora choque de trenes

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre sesionará el VIII Congreso Ordinario del Frente Amplio (FA), denominado compañero José Pepe Mujica. El congreso está compuesto por los delegados de los comités de base más los integrantes de los distintos organismos de dirección de la fuerza política. A 19 meses de iniciado el cuarto gobierno del FA, la reunión de la militancia frenteamplista se produce en medio de una situación novedosa, en la que una parte importante de esa militancia mantiene reparos sobre el contenido y la gestión del Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi, que se ven reflejados en las encuestas y que han llevado a que el documento en discusión, en su punto 111, hable de una «enorme carencia anímica» entre los frenteamplistas. Pero a pesar de esas observaciones críticas, el...