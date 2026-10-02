 Nadie avizora choque de trenes - Semanario Brecha
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Congreso del Frente Amplio: deliberaciones en tiempos complejos

Nadie avizora choque de trenes

Victor H. Abelando
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Son pocas las expectativas de que la próxima discusión congresal del Frente Amplio haga desaparecer el ruido entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política que lo llevó a la victoria electoral. Tampoco se prevé que traiga cambios de rumbo en política exterior, tributaria o económica. Lo que sí se espera es un escenario signado por manifestaciones de descontento y por esfuerzos del sector mayoritario –que considera exitoso al gobierno– para disciplinar a la grey frenteamplista.

Héctor Piastri.

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre sesionará el VIII Congreso Ordinario del Frente Amplio (FA), denominado compañero José Pepe Mujica. El congreso está compuesto por los delegados de los comités de base más los integrantes de los distintos organismos de dirección de la fuerza política. A 19 meses de iniciado el cuarto gobierno del FA, la reunión de la militancia frenteamplista se produce en medio de una situación novedosa, en la que una parte importante de esa militancia mantiene reparos sobre el contenido y la gestión del Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi, que se ven reflejados en las encuestas y que han llevado a que el documento en discusión, en su punto 111, hable de una «enorme carencia anímica» entre los frenteamplistas. Pero a pesar de esas observaciones críticas, el...

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Publicado en: Edición 2132 Uruguay
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