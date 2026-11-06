Nuevo orden

Sin que aún estén claras las causas, una ola de cambios en el ordenamiento territorial viene recorriendo el área metropolitana. El 19 de octubre la comuna maragata, por ejemplo, publicó la propuesta del plan de ordenamiento para el área de influencia de la ciudad de Libertad, que de este modo pasa a la etapa de consulta pública, requerida para su aprobación. El trámite de este instrumento –que regulará el área centro-sur del departamento desde el quilómetro 38 al 65 de la ruta 1– venía enormemente demorado. La discusión comenzó en 2017 (La Semana, 21-X-26). Intereses contrapuestos de actores del mercado inmobiliario y desacuerdos vecinales ocasionaron su inusual prolongación. Si bien la población del municipio no ha variado mucho –pasó de 14.326 habitantes en 2011 a 16.265, estimados para ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate