 Nuevo orden - Semanario Brecha
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Una ola de alteraciones al ordenamiento territorial metropolitano asoma en el horizonte

Nuevo orden

Salvador Neves
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Las intendencias de San José, Canelones y Montevideo están proponiendo, en simultáneo, cambios al ordenamiento de sus territorios que, tal como establece la ley, deben ser consultados con los vecinos. Brecha conversó con algunos referentes en la materia de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que dieron algunas de las razones para que la discusión no sea reservada solo a los técnicos. Entre ellas, evitar que las autoridades lleven adelante un blanqueo de lo que, en materia de urbanismo, hoy ya ocurre por vía de la excepción.

Francisco Legnani, intendente de Canelones. Mauricio Zina.

Sin que aún estén claras las causas, una ola de cambios en el ordenamiento territorial viene recorriendo el área metropolitana. El 19 de octubre la comuna maragata, por ejemplo, publicó la propuesta del plan de ordenamiento para el área de influencia de la ciudad de Libertad, que de este modo pasa a la etapa de consulta pública, requerida para su aprobación. El trámite de este instrumento –que regulará el área centro-sur del departamento desde el quilómetro 38 al 65 de la ruta 1– venía enormemente demorado. La discusión comenzó en 2017 (La Semana, 21-X-26). Intereses contrapuestos de actores del mercado inmobiliario y desacuerdos vecinales ocasionaron su inusual prolongación. Si bien la población del municipio no ha variado mucho –pasó de 14.326 habitantes en 2011 a 16.265, estimados para ...

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Publicado en: Edición 2137 Uruguay
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