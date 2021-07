Sociedad Suscriptores El posible cierre de la empresa productora de marihuana del grupo Aurora Oferta y demanda

Tras cinco años trabajando, la empresa ICC cerró sus puertas por cuatro meses y no descarta irse del país, por no llegar a un acuerdo con el IRCCA sobre el nuevo contrato que debe rubricarse. La multinacional argumenta que hay pocas bocas de salida, pero el IRCCA dice que no puede obligar a la gente a comprar.