El sábado pasado, en el espacio público Las Pioneras, mujeres de distintos territorios compartimos preocupaciones y resistencias socioambientales en una actividad convocada por Cotidiano Mujer con el apoyo de Amnistía Internacional Uruguay. Nos preocupa profundamente la subordinación de las decisiones territoriales a los intereses del gran capital: desde la laguna del Cisne hasta Punta Ballena; desde la proliferación de instalaciones de centros de datos hasta los emprendimientos inmobiliarios en Colonia, Canelones y Maldonado. Como feministas de izquierda nos preguntamos: ¿qué sociedades estamos construyendo a través de los territorios que producimos?

En Nueva Sociedad, Maristella Svampa recuerda que las izquierdas cuestionaron la explotación capitalista, pero compartieron su concepción del progreso: privilegiaron el conflicto capital-trabajo sobre el de capi-tal-naturaleza, disputando la distribución de la riqueza mucho más que las formas de producirla. Esta contradicción persiste cuando la promesa de empleo legitima cualquier inversión. En un país donde tener empleo no garantiza salir de la pobreza, necesitamos discutir qué trabajo se genera, en qué condiciones y a costa de qué formas de vida y bienes naturales.

Ya lo vivimos con el proyecto de venta del dique Mauá, que la movilización social logró frenar. Nos preocupa que sectores de la dirigencia de izquierda actúen como claque de los grandes multimillonarios, celebrando sus inversiones y promesas de innovación como si la acumulación obscena de riqueza les otorgara una autoridad extraordinaria para definir nuestro futuro. Y mientras los inversores acceden a las máximas autoridades, las comunidades deben movilizarse para ser escuchadas. Esa desigualdad revela la subordinación a los horizontes clasistas, elitistas y colonialistas del capital. Una izquierda que renuncia a interrogar cómo se produce la riqueza, qué territorios configura y qué relaciones sociales consolida corre el riesgo de administrar, con políticas compensatorias, las desigualdades que su modelo de desarrollo contribuye a crear. Hemos naturalizado que las políticas económicas generen riqueza y las políticas sociales atiendan sus consecuencias. Necesitamos recursos para garantizar derechos, pero no basta reclamar más presupuesto para compensar un modelo que no nos proponemos transformar.

Esta contradicción tiene una expresión territorial. Según MapBiomas Uruguay, entre 1985 y 2025 la superficie urbanizada aumentó un 125 por ciento, con escaso o nulo crecimiento demográfico. ¿Por qué seguimos consumiendo suelo rural mientras áreas urbanas consolidadas, con infraestructuras y servicios, pierden población? El doctor en Estudios Urbanos Marcelo Pérez afirma, en una investigación de 2024, que en el país había entonces 84 barrios privados que ocupaban 4.594 hectáreas, casi el doble de la superficie de los asentamientos informales del país. En 37 de ellos se aprobaron cambios de uso del suelo. Estas decisiones multiplican el valor del suelo sin inversión del propietario: plusvalías de apropiación privada frente a costos colectivos de infraestructura, tiempo de vida consumido en desplazamientos y pérdida de suelo productivo y biodiversidad (véase en esta edición «Las confusiones del intendente Legnani, de Benjamín Nahoum).

No hay política de vivienda posible sin política de acceso al suelo. En esa disputa, que la arquitecta brasileña Raquel Rolnik aborda en La guerra de los lugares…, también están en juego las formas de convivencia: mientras se promueven viviendas de dimensiones mínimas con fondos públicos, experiencias de hábitat colectivo como Mujeres con Historias encuentran dificultades de financiamiento. En su trabajo La segregación que se elige: urbanizaciones privadas en el área metropolitana de Montevideo…, sobre la «autosegregación» en la zona metropolitana de Montevideo, la doctora en estudios sociourbanos Beatriz Rocco también vincula los territorios de la pobreza con los de la riqueza. Seguridad, naturaleza y libertad para las infancias son aspiraciones que reivindicamos las feministas como derechos colectivos, pero que el mercado convierte en privilegios y oportunidades de negocio. Rocco muestra, además, cómo la autonomía infantil dentro de los barrios privados contrasta con la dependencia fuera de ellos, sostenida fundamentalmente por las mujeres. Esa ficción oculta las dependencias de estos enclaves: ¿dónde vivirán quienes construyan sus edificios, limpien sus viviendas y cuiden a sus habitantes?; ¿de dónde provendrán el agua y la energía? La sustentabilidad no puede ser un atributo inmobiliario, sino una condición de la vida colectiva.

Sobre esta segregación se inscriben proyectos con nuevas ambiciones políticas. Según la corresponsal de The New York Times Emma Bubola, Praxis, una autodenominada nación digital, eligió Uruguay para instalarse en Colonia tras explorar el Mediterráneo y Groenlandia. Praxis se inscribe en el movimiento de los Estados en red: comunidades digitales que aspiran a adquirir territorios, establecer sus propias leyes y obtener reconocimiento político. ¿Por qué Uruguay? Según el reportaje, nuestra estabilidad política, facilidades de residencia y beneficios fiscales satisfacen buena parte de sus aspiraciones. Paradójicamente, nuestra construcción institucional puede convertirse en ventaja competitiva para proyectos que aspiran a sustraerse de las decisiones democráticas. El proyecto Próspera, en Honduras, una ciudad empresa con amplia autonomía fiscal, normativa y judicial, ilustra el alcance de estas iniciativas: cuando el Estado procuró revertirla, los inversores iniciaron un arbitraje multimillonario. En Uruguay, el acuerdo con el proyecto +Colonia es mayormente no vinculante y Praxis declara que operará bajo la legislación uruguaya. Sin embargo, mientras los barrios privados ofrecen soluciones individuales a problemas colectivos, las ciudades empresa aspiran a establecer sus propias reglas y privatizar no solamente el espacio urbano, sino el poder político. ¿No estaremos contribuyendo, desde gobiernos de izquierda, a producir las condiciones territoriales que favorecen el proyecto de sociedad de las derechas?

La segregación puede erosionar las solidaridades necesarias para combatir la desigualdad; una sociedad que deja de compartir espacios públicos corre el riesgo de dejar de tener un mundo común. Por eso, desde el urbanismo feminista reivindicamos la ciudad de las diferencias. La democracia se construye también en las calles, las ferias vecinales, la rambla y también cuando las comunidades disputan decisiones sobre sus territorios. No alcanza con combatir la pobreza sin cuestionar los mecanismos que la producen, con financiar la integración mientras profundizamos la segregación o con mitigar daños mientras destruimos las condiciones que sostienen la vida. Recuperar inmuebles abandonados, producir hábitat cooperativo e impulsar la agroecología y los cuidados también genera trabajo. Orientar las inversiones hacia necesidades colectivas exige abandonar la genuflexión frente al poder económico.

En Madrid, el presidente Yamandú Orsi afirmó recientemente que en Uruguay hasta la izquierda es conservadora. Permítanme parafrasear al director de cine italiano Nanni Moretti: Orsi, di’ qualcosa di sinistra!

El presidente debería saber que la estabilidad institucional no exige conservar las relaciones de poder. Desde los ecofeminismos, por ejemplo, queremos preservar la vida, pero para ello necesitamos transformar radicalmente las relaciones económicas, sociales, territoriales y de género que la amenazan. Conservador sería enfrentar la crisis ecosocial del siglo XXI con las concepciones del desarrollismo extractivista del siglo XX. Discutamos estas cuestiones en nuestras izquierdas, no para abandonar nuestro proyecto emancipatorio feminista, anticolonialista y antirracista, sino para recuperar su radicalidad. Porque no queremos administrar más equitativamente las consecuencias de un mundo injusto. Las feministas queremos transformar las relaciones que lo hacen injusto. Por eso, de izquierda conservadora, nada.

(Silvana Pissano es arquitecta, política y feminista. Fue alcaldesa del Municipio B [2020-2025] y directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo [2015-2020])