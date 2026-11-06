«Pacheco es la punta de un iceberg»

—¿Por qué elegiste a los pachequistas como objeto de estudio? —Empecé hace diez años preguntándome por qué una derecha del Partido Colorado (PC) tan involucrada con la dictadura había crecido electoralmente de manera significativa en 1989, cuatro años después de restaurada la democracia, cuando llegó a ser casi la mitad del partido. Investigando, encontré indicios de que era un grupo significativo del partido de gobierno antes del golpe y del partido que vuelve al gobierno después de la dictadura, y que no estaba suficientemente estudiado. Entonces, reorienté mi investigación. Me parecía relevante porque el estudio del pasado reciente, aunque se viene nutriendo desde hace dos décadas, todavía tiene vacancias. La historia de la dictadura se ha contado muy apegada a los militares y no a los ...
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