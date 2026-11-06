 «Pacheco es la punta de un iceberg» - Semanario Brecha
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Con Marcos Rey, autor de Pachequistas. Derecha política y dictadura en Uruguay (1973-1985)

«Pacheco es la punta de un iceberg»

Mariana Contreras
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Los pachequistas no fueron espectadores ni simples aliados de los militares: disputaron el rumbo de la dictadura, diseñaron políticas, participaron en el proyecto constitucional de 1980 y trabajaron para legitimar al régimen en el exterior. En su libro, el historiador sostiene que aquel compromiso no fue táctico ni circunstancial, sino «programático y de convicción».

Marcos Rey. Magadalena Gutiérrez.

—¿Por qué elegiste a los pachequistas como objeto de estudio? —Empecé hace diez años preguntándome por qué una derecha del Partido Colorado (PC) tan involucrada con la dictadura había crecido electoralmente de manera significativa en 1989, cuatro años después de restaurada la democracia, cuando llegó a ser casi la mitad del partido. Investigando, encontré indicios de que era un grupo significativo del partido de gobierno antes del golpe y del partido que vuelve al gobierno después de la dictadura, y que no estaba suficientemente estudiado. Entonces, reorienté mi investigación. Me parecía relevante porque el estudio del pasado reciente, aunque se viene nutriendo desde hace dos décadas, todavía tiene vacancias. La historia de la dictadura se ha contado muy apegada a los militares y no a los ...

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Publicado en: Edición 2137 Uruguay
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