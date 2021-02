Partir con ecos 1

Resuenan los últimos versos

con olor a despedida.

Es el final de la orgía,

pero de siembras comienzo.

Vuelve a ganar el silencio,

aunque aquella cofradía

ya piensa en nuevas manías

y va soñando el regreso.

Es un círculo confeso,

al que Brecha le dio vida,

que se ausentó de la esquina,

pero existió en estos rezos.

Saludo 2020-2021 (fragmento)

La Gran Siete

Vamos a ver cómo encarar la fiesta loca

después de un año más quemado que Gardel,

cuando aprendimos a fumar de tapabocas

de tela gruesa, de tela fina o de papel.

Nunca olvidamos aquel último tablado,

que suspendimos por

responsabilidad,

y nos sentamos a esperar ser ultimados

por los problemas que se arriman con la edad.

Virus querido del alma, que estás escondido,

yo me la tomo con calma: no sos ni un ser vivo.

Hay otros que hacen más daño (son más pior)

y nos quieren cocinar

para amargarnos el año,

que arrancó más bien tacaño

y es un fiasco singular.

Habrá que ver, habrá,

cuál de los dos es peor:

si el virus incoloro o el multicolor.

Quién bancará tanta maldad.

Ay, carnaval, llevatelós.

[…]

La cosa es que les trajimos

poesía vibrante

o, por lo menos, palabras

que riman bastante.

Y al ensayar se sentía

una gran duda común:

no sabíamos si un día

cantaríamos en vivo

o lo haríamos por Zoom.

Un carnaval virtual

de singular candor,

que no moleste a nadie ni produzca olor.

Un carnaval sin grapamiel,

un carnaval de alcohol en gel.

Marionetas

Carolina Pofcher

¡Bienvenidos sean ustedes

a este mundo demencial!

La invitación está hecha,

marionetas de carnaval.

Hilos invisibles nos manejan

para aquí y para allá.

No se asuste, pero asuma

que usted también está acá.

Que la vida es un retablo,

y hay alguien ahí detrás,

que entrevera la madeja

de la murga y la ciudad.

Hagamos caso, no haga ruido,

no podemos contestar…

Mire que en una, en una de esas,

el hilo pueden cortar.

Quizás deba hacerse cargo

de elegir en libertad,

que ser libre cuesta mucho

y tal vez le dolerá.

Si se anima, de a poquito

vaya encontrando un lugar,

que su vida no es de otro

que la pueda manejar.

Los políticos

María Rosa Oña

Un político es un bichito muy jodido

que te dice al oído

todo lo que vos querés.

Son señores y señoras

que, ni bien se acomodan,

se olvidan de lo que venían a hacer.

—¿A qué venía yo al Senado?

—¡Ah, ya sé! A dormirme

bien sentado.

Están los cabildantes,

señores bien de antes.

Tienen una onda retro,

que buscan imponer.

Si sos mujer, quedate en casa,

con tus hijos ya te alcanza.

El recreo se termina

y también la tontería

de dejar los fueros para declarar.

El Partido Independiente tiene

ese… qué se yo, ¿viste?

Yo sé que están pintaos, pintaos, pintaos…

Que son más lindos cuando están callaos.

Siempre tiran fruta queriendo

figurar.

Ahora con un ministerio se vienen a quedar.

¡Quién lo hubiera dicho!, lo que es perseverar.

Y el Partido Colorado,

que orgullosamente… fue.

Colorado, debes pensar

que ahora es diferente.

Tienes que darte cuenta

de que no tienes gente…

Tú, colorado, que no quieres

despedirte ni decir adiós,

que usaste a Talvi de salvavidas,

pero se hundieron los dos.

¡Prestá atención, que hay uno

que sí la tiene toda!

Su look está muy bien,

las chicas se enamoran.

Ser surfer, rico y cheto,

¡esa es la moda!,

por cinco años más…

Un político es un bichito muy jodido

que te dice al oído

todo lo que vos querés.

El País (fragmento)

Metele Que Son Pasteles

Hoy puedo leer todo lo bueno que escribís,

admirar todas tus páginas, tus columnas, tu sentir.

El uruguayo, hetero, macho que hay en mí,

conservador de tradiciones, te agradece, El País.

Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia,

porque ya lo dijo el dicho:

siempre que llovió, paró.

Gracias a vos, hermosa prensa,

por cuidar en nuestro pueblo a la gente de bien

de los pichis y los chorros que no quieren trabajar.

Porque es tu ideal

que la delincuencia

viene del más bajo estrato social.

Y el cantegril, ah…

o los barrios pobres

son todas zonas rojas para ti.

[…]

Verás que apenas arranca el día

y tú podrás salir a comprar

este diario, que es una maravilla,

que de chico en tu cama

te contaba tu mucama.

Y allí leer que tal vez se avecina,

que la izquierda puede volver a gobernar.

Así que hay que cortar cabezas,

porque estos zurdos de mierda

no respetan la propiedad.

Te debes cuidar de bolches

y tupamaros:

te pueden raptar y llevarte a Siberia,

o, lo que es peor, iniciar una dictadura

como en Venezuela o Cuba

o en tantos lugares más.

Porque El País es una gran maravilla

que nos construye una realidad

y ante cualquier situación planteada

hay héroes que arreglan todo

del Partido Nacional.

Porque El País tiene esa ideología,

sostiene la oligarquía

que hay en nuestro Uruguay.

Y ahí leerás que el mundo

está complicado

y que es verdad que hay chorros y pichis por todos lados

y que esos nenes atentan contra tus bienes,

envidian lo que vos tienes,

cual resentido social.

Duele Montevideo (para Plef)

Fabián Severo

¡Qué miedo febrero

en Montevideo!

Disparos silencian

las cuerdas de Orfeo.

Un grafitero manchado bajo el sol

de una rambla abandonada,

rapeando versos a color

con el pincel de su mirada.

Un joven que se sienta a contemplar

el arte de su calle en la pared,

una gorra, una bici, un morral,

podría ser sábado 16.

¡Qué triste febrero

en Montevideo!

Germinan granadas

en los floreros.

Un ángel de la muerte acecha

apuntando su rifle por la espalda.

Un vecino en alerta que sospecha.

El crimen salpicó toda la cuadra.

Nadie vio al monstruo ciudadano,

nadie oyó su bestialidad.

Prefirieron el verano

de la muerte despintando la ciudad.

¡Qué miedo febrero

en Montevideo!

Todos los abuelos

con pólvora en los dedos.

Capital de un Estado parecido

a una gota que apuñala.

Estuario de plomo fundido,

país con forma de bala.

Río de pájaros despintados,

territorio de la soledad,

paisaje de versos apagados,

república de la impunidad.

¡Qué miedo Montevideo

en los noticieros!

Carnicería de pobres

entre basureros.

¡Qué miedo febrero

en Montevideo!

Ráfagas de sangre

entre los obreros.

Despedida 2021 (fragmento)

Con Gloria A Morir

Ahora suena y resuena la verdad,

levanta polvo.

Tanto cuchicheo

sacó voz y tomó cuerpo.

Un viento no avisó,

se llevó la mugre acumulada,

estancada.

Se siente el temblor

de la murga enmujerada, amotinada.

Y se va a caer, sí se va a caer,

los secretos que se maquillaban,

los disfraces que todo tapaban.

Y va a florecer y se va a hacer ver

esa herencia que fue traicionada,

tomará fuerza de barricada.

[…]

Vean, payasos bien perfumados,

en la bajada regalan tragos,

en cada aplauso hacen campaña

de un arlequín que nunca dio gracia.

La luna, testigo

de estafas de amor,

declara aturdida

lo oscuro que vio.

Luna llena hay, luna roja está.

Luna enamorada de este carnaval.

Luna que alumbró, luna que inspiró.

Luna enfurecida con el carnaval.

Vi los tropiezos al bajarse del camión,

vi un vecindario disfrutar

la ejecución,

vi cómo el rating subió

con la confesión

de unas disculpas que armaron el reality show.

[…]

Yo quiero tachonar mi nombre

de tantas canciones

para Colombina.

Yo quiero tachonar mi nombre

de las que aplaudieron

tanta porquería,

juntando los pedazos rotos

del vidrio estallado

de la marquesina.

Cortarme

sin querer queriendo,

esquivar los restos,

subirme a una silla.

Mirar

de un lado para el otro,

sin saber por dónde

es el camino propio.