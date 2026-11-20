Recientemente dos iniciativas novedosas alcanzaron considerable notoriedad pública en la agenda política. Me refiero a la propuesta gubernamental en materia de transporte metropolitano, y a las idas y vueltas del ejecutivo montevideano sobre los bañados de Carrasco y los suculentos negocios inmobiliarios que los amenazan. Aun con sus diferencias manifiestas, ambas iniciativas desafían nuestra inteligencia territorial y nuestra capacidad política. La primera, por la ausencia de un proyecto territorial integral que la ampare y le dé pertinencia social y técnica, y la segunda, porque las políticas públicas construidas en las últimas tres décadas para los territorios de Montevideo son decididamente opuestas al proyecto presentado por el grupo Costantini.

* * *

Las autoridades nacionales presentaron una propuesta que denominaron reforma del transporte metropolitano. Estrictamente la iniciativa consiste en construir dos corredores de transporte público paralelos a lo largo de la expansión metropolitana que se extiende al este de la capital: uno al norte, siguiendo la avenida 8 de Octubre y Camino Maldonado, desde Tres Cruces hasta Zonamérica, y otro al sur, siguiendo las avenidas Italia y Giannattasio, desde Tres Cruces hasta el Pinar. Con ella se asegura la movilidad colectiva longitudinal al interior de dicha área urbana y entre ella y el centro histórico de la ciudad de Montevideo. Para concretar la iniciativa, el gobierno nacional le asignó un inesperado protagonismo al Estado, asegurando, en particular, la cuantiosa inversión de recursos que es necesaria para su realización material.

Los problemas del transporte metropolitano, individual y colectivo son inmensos. Al este, al norte y al oeste. También lo son las condiciones de vida de una población que se cuenta por decenas de miles y habita esa infinidad de asentamientos irregulares que se desparraman a un lado y otro de las fronteras departamentales entre Montevideo, San José y Canelones. En dichos territorios, donde se localiza buena parte de esa infancia pobre que tanto animó los últimos debates presupuestales, encontramos también muchas carencias básicas: ausencia de servicios, equipamientos, veredas, evacuación de aguas, iluminación, espacios recreativos… El transporte colectivo es parte de ese universo de carencias.

No es nada que ignoremos. No se trata de una sorpresa. La realidad política de ese territorio que llamamos metropolitano es, justamente, su inexistencia. El área metropolitana no tiene existencia institucional. Y ello quiere decir que no tiene un plan de ordenamiento ni proyectos integrales que den cuenta de sus problemas y tengan por horizonte compartido su transformación. El área metropolitana es producto del ordenamiento que procuran los mercados. Nadie los pensó ni los proyectó. Nadie los gobierna ni los orienta. Se desenvuelven a como dé lugar, golpe a golpe y verso a verso. Y según los bolsillos de cada uno.

En dicho marco y dando cuenta de un voluntarismo político digno de otras causas, las autoridades nacionales pretenden llevar adelante su iniciativa. Y ello plantea muchos problemas. Porque la movilidad y la accesibilidad no son desafíos meramente técnicos, cuantitativos o económicos; son aspectos esenciales en la construcción de cualquier territorio. Lo construyen. Las infraestructuras viales, en particular, poseen una fuerte inercia estructurante. Por ello no solo necesitan pertinencia técnica; necesitan, en particular, la pertinencia política que les permita formar parte de una estrategia territorial precisa, integrada y vinculada al conjunto de las estrategias sociales que construyen el territorio.

<a href="https://servedby.flashtalking.com/click/1/337553;11311288;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}&ft_width=728&ft_height=90&url=46298370" target="_blank"> <img decoding="async" border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/1/337553;11311288;205;gif;BRECHA;PRENSAANTELEMPRESASEMPRESASREACHAFFINITYMAPATECHMEDIOSNACIONALESBRECHAIMGBANNER728X901126jpg/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}"></a>

* * *

Con los bañados de Carrasco no sucede lo mismo. A diferencia del área metropolitana, que no tiene plan, los bañados sí que lo tienen. Y lo tienen, como manda la ley, en el marco de sucesivos instrumentos de ordenamiento territorial aprobados de acuerdo a los requerimientos legales establecidos. En 1998 el Plan de Ordenamiento Territorial definió los bañados como un área ecológicamente significativa y sostuvo, en todo su entorno, un uso agrícola del suelo que permitiera, entre otras cosas, mantener alejadas las amenazantes dinámicas urbanas. Un mayor control de los vertidos en todos sus afluentes fue visualizado, por entonces, como un aspecto decisivo para su preservación. El área de los bañados, si bien estaba «muy deteriorada», contaba con «una alta valoración social en favor de su recuperación». La participación de los vecinos, en este sentido, fue decisiva.

Una década y media más tarde, en 2013, fueron aprobadas las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial. Tras una presión cada vez mayor sobre el área de los bañados, se estableció una modificación en la categorización del suelo de su entorno. Definida como área rural de interfase, el cambio introducido por la nueva categoría dio cuenta de la voluntad de conservar una baja carga antrópica y articular «estrategias para la preservación de los servicios ambientales de los ecosistemas asociados». La nueva categoría propuso, en particular, «preservar los valores paisajísticos y escénicos, manteniendo como tales las áreas agrícolas», así como «ordenar las actividades no rurales compatibles, tomando como lineamiento básico de actuación el respeto y la recuperación de los atributos ecosistémicos del territorio». Todo ello, a su vez, fomentando «el disfrute de los valores paisajísticos, escénicos y ecosistémicos» del área.

En la perspectiva establecida por las leyes departamentales en la materia no puede caber ninguna duda de que la propuesta formulada por el grupo inversor del señor Eduardo Costantini está absolutamente reñida con el proyecto territorial que los montevideanos hemos construido en los últimos 30 años. Que aún no hayamos logrado restituir las calidades ambientales de los bañados y sus entornos no significa que debamos darnos por vencidos. Sus servicios ambientales siguen siendo tan necesarios como lo eran hace diez años. Nuestras dificultades para concretar las políticas propuestas en los instrumentos de ordenamiento territorial no las cuestionan; cuestionan nuestras capacidades de llevarlas adelante.

Le llaman oportunidad y con ello confunden a muchos. Los grandes capitales no hablan de grandes negocios: los hacen. El de Costantini es brutal: en una ciudad que pierde población desde hace décadas, pretende transformar una porción de suelo agrícola en urbano y apropiarse del «disfrute de los valores paisajísticos, escénico y ecosistémicos» del área en beneficio de 3 mil viviendas para élites con mucha capacidad de pago. No cabe duda alguna: la propuesta del señor Costantini solo puede concretarse si dejamos de lado nuestra legislación, nuestros planes y nuestro ambiente.

* * *

En el primer caso, se propone una iniciativa que debería ser parte de un plan sectorial (transporte metropolitano), del cual no tenemos noticias. Dicho plan, a su vez, referiría a un ámbito territorial (metropolitano) que no tiene existencia política. El área metropolitana, aunque existe, no cuenta con ninguna ley que la defina ni con ninguna autoridad que la gobierne. Por lo tanto, tampoco tiene normas ni tiene plan. No cuenta con ese futuro deseado que tanto gusta a la planificación estratégica, ni con los estudios necesarios para poder hacernos una idea de su historia, de su estructura territorial, de sus dinámicas sociales, de sus problemas ambientales, de los valores del suelo… Incluso, y no es menor, de las prioridades que la atraviesan. Se trata de un territorio que no ha sido pensado, tampoco planificado y menos aún discutido. Las autoridades han reemplazado dichas ausencias con una voluntad impertérrita de hacer. ¿Será suficiente para sustituir el conocimiento necesario y el plan territorial?

En el segundo caso, sucede lo contrario. En un territorio que tiene estudios, debates y propuestas perfectamente definidas y sostenidas a lo largo del tiempo, las autoridades pretenden asumir como propio –es decir, declarar de interés– un proyecto que las violenta de manera clara. Hace mucho tiempo que los montevideanos, preocupados por proteger los servicios ambientales que brindan, se han propuesto recuperar y proteger los bañados de Carrasco. ¿El grupo Costantini logrará imponerles su plan?

* * *

Aunque no podamos conocer su futuro, nada indica que el territorio tenga que ser una eterna copia de sí mismo. Y menos aún que no sea mejorable.

Con las ideas y los debates de sus muchos actores, que persiguen objetivos a veces compartidos y muy a menudo opuestos, la planificación del territorio pretende anticiparse a dichos conflictos y establecer caminos compartidos. Un proyecto territorial ambientalmente sano y socialmente integrado se construye con sus habitantes. Nunca en contra.