Qué locura

Avril Wilkins tenía 19 años cuando Maicol Palle la asesinó de más de 40 puñaladas en Ciudad del Plata en plena vía pública. El femicida conocía a la joven porque habían ido al liceo juntos. Según le dijo el abogado de la familia de Avril a Telenoche, Palle había preguntado a un chatbot de inteligencia artificial cómo quitarle la vida y consultó sobre qué tipo de pena caería sobre él en caso de que lo concretara. Luego de una pericia psiquiátrica, se determinó que el agresor era inimputable. Actualmente, está internado en el Hospital Vilardebó y su pena –llamada medida de seguridad curativa– no tiene fecha de caducidad. El 1 de setiembre, Federico Lamaita, de 19 años, intentó asesinar a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). La interceptó en un ...