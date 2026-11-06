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El recorrido de las personas declaradas inimputables por el sistema penal uruguayo

Qué locura

Camila Ghemi
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Actualmente, hay personas internadas hace más de 50 años con «medidas curativas» por haber cometido delitos en Uruguay, condena que supera ampliamente el máximo del confinamiento establecido por la ley. En muchos casos, una vez recibida el alta, también sobreviene el abandono. «Si el sistema penal es la exclusión, esto va más allá», afirmaron investigadores de la Facultad de Derecho.

Hospital Vilardebó. Focouy, Gastón Britos.

Avril Wilkins tenía 19 años cuando Maicol Palle la asesinó de más de 40 puñaladas en Ciudad del Plata en plena vía pública. El femicida conocía a la joven porque habían ido al liceo juntos. Según le dijo el abogado de la familia de Avril a Telenoche, Palle había preguntado a un chatbot de inteligencia artificial cómo quitarle la vida y consultó sobre qué tipo de pena caería sobre él en caso de que lo concretara. Luego de una pericia psiquiátrica, se determinó que el agresor era inimputable. Actualmente, está internado en el Hospital Vilardebó y su pena –llamada medida de seguridad curativa– no tiene fecha de caducidad. El 1 de setiembre, Federico Lamaita, de 19 años, intentó asesinar a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). La interceptó en un ...

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Publicado en: Edición 2137 Uruguay
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