Quiebres sucesivos

«A los lugares donde no está llegando [la medicación] es porque hay algún tipo de incapacidad en la organización que hay que corregir. Si no se corrige con nuestros medios, va a haber que privatizarlo para que llegue.» Estas fueron las palabras del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dichas hace algo más de un mes, en un programa radial de Diamante FM. La polémica conclusión a la que había arribado Cipriani respondía a una nueva ola de demandas por falta de medicamentos en varios puntos del país. Para la administración, los faltantes no se debían expresamente a una ausencia de fármacos, sino a problemas internos de distribución y dispensación: los medicamentos estaban, pero no llegaban. Y eso alcanzó para que el máximo jerarca de...