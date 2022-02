Un camión que transportaba ganado embistió a otro camión, cargado con asfalto, que estaba estacionado. Ocurrió el miércoles, a la altura del quilómetro 518 de la ruta 3, entre Villa Constitución y Salto. Tras el accidente, ambos vehículos se incendiaron. Hubo dos víctimas mortales, el conductor del camión de ganado, de 28 años, y un obrero de 33 años, que estaba junto al camión de Vialidad, y que oficiaba de banderillero para las obras de la ruta.

Otro camionero, que había cargado ganado en Gomensoro y que se había cruzado con el conductor fallecido, llegó poco después al lugar del accidente y grabó un audio, que se viralizó: «Una tal cagada. Pobre gurí, Daniel, hacía como dos días que andaba sin dormir. El negro Mata y yo nos cruzamos con él. Mata viene como loco atrás mío. Yo le digo: “Menos mal que no vimos la situación, si no, nos da un ataque”. Pobre gurí, jovencito. Los patrones no entienden, no entienden que cuando hay un viaje largo hay que salir a mediodía y descansado, hay que descansar. Son una manga de sinvergüenzas».

Cansancio, estrés y ausencia total de fiscalizaciones. Este nuevo accidente vuelve a confirmar las denuncias del sindicato del transporte de carga (véase «Dejar hacer, dejar pasar», Brecha, 22-I-22).