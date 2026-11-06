En la planta baja del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) hay una sala etérea. Un sistema de cortinas blancas y translúcidas recorta un sector del espacio que comparte con «Somos jugando» y construye un interior permeable. «Romance entre el todo y la nada», la exposición de Cecilia Brugnini, funciona como una especie de plug-in conectado a la arquitectura del museo.

El montaje encuentra una correspondencia precisa con una obra desarrollada durante décadas entre tejidos y volúmenes blandos. La tela que contiene la exposición pertenece al mismo universo material que muchas de las piezas y orienta la mirada hacia las posibilidades de una superficie que se desprende de la pared y actúa en el espacio.

En la historia reciente del textil, salir de la pared acompañó también un desplazamiento en su lugar dentro del arte. Convertido en volumen o dispuesto como ambiente, el tapiz empieza a ser leído desde el vocabulario de la escultura y la instalación. Esa posibilidad le permite atravesar fronteras entre categorías y moverse entre distintos estatutos dentro del arte. El problema no es solo cuánto vale una práctica, sino bajo qué nombre consigue ser reconocida.

Durante los años sesenta y setenta distintas experiencias textiles buscaron desprenderse del modelo pictórico y explorar, desde su lógica material, aquello que el tejido podía hacer por sí mismo. En Brasil, Jacques Douchez y Norberto Nicola ya hablaban en 1959 de un «objeto tejido». En Uruguay, Ernesto Aroztegui, Cecilia Brugnini y Mario España formaron parte de una generación pionera de un campo que llegó a tener salones, talleres y asociaciones propias.

EN EL DESVÍO

Brugnini nació en Montevideo en 1943 y se formó en el Hornsey College of Art de Londres. En 1967 obtuvo un premio Adquisición en el XXXI Salón Nacional, participó luego en la XI Bienal de San Pablo y en 1999 recibió el Premio Figari. Su acercamiento al tapiz tuvo, sin embargo, un origen bastante concreto. En la entrevista que Aldo Rissolini recoge en Tapices del Uruguay cuenta que, al regresar de Londres, produjo telas para indumentaria hasta que la repetición empezó a aburrirla. Comenzó entonces a alterar el procedimiento, a probar otros puntos y modificar la trama. En ese desvío, dentro del propio tejido, fueron surgiendo sus tapices.

En esa misma entrevista afirma: «Yo pienso que el tapiz es un arte decorativo». La frase resulta especialmente interesante porque no intenta resolver la jerarquía cambiando el tapiz de lugar dentro del arte. Brugnini podía asumir lo decorativo como parte de su práctica.

En los últimos años el textil ganó una presencia notoria en museos y bienales. «Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction», presentada en el MOMA en 2025, revisó la historia de la abstracción moderna desde su relación con el tejido y cuestionó las jerarquías entre bellas artes, artes aplicadas y artesanía. En la Bienal de Venecia de 2024, el textil apareció de manera recurrente en la exposición internacional curada por Adriano Pedrosa. En la última Bienal de San Pablo, esa condición también alcanzó a la expografía: cortinas y estructuras livianas trasladaban al espacio la metáfora curatorial del estuario y proponían límites que organizaban los recorridos y creaban ambientes, sin convertirse en paredes. En esos casos, la instalación, lenguaje capaz de comerse casi todo, opera sobre la frontera entre lo que una obra es y el nombre bajo el que consigue ser leída.

«Romance entre el todo y la nada» lleva esa discusión a la arquitectura del MNAV. El diseño museográfico, a cargo del arquitecto Felipe Reyno, hace del espacio parte de la lectura de la obra. El dispositivo de cortinas translúcidas recorta un interior poroso, mientras la disposición de los tapices construye el recorrido y los relaciona con el espacio más allá de la frontalidad. La propuesta recupera, además, la idea de Clorindo Testa de un espacio abierto capaz de recibir obras colgantes.

En Brugnini, ese pasaje hacia el espacio, sin embargo, no fue lineal. A partir de 1998 Brugnini comienza a trabajar con esculturas blandas y, al año siguiente, realiza La nave de la vida, una instalación de 14 metros con 104 personajes textiles.

Homenaje a mis ausentes (2008-2009), realizada después de esas experiencias tridimensionales, vuelve, en cambio, a una superficie frontal y figurativa. Sobre un fondo fucsia aparecen 16 sillas y sillones vacíos, en una construcción marcadamente pictórica donde el color y la resolución de las formas en la trama producen por momentos una apariencia casi de 8 bits. Esa fricción entre imagen y lenguaje es una de las rarezas de la obra, que hace convivir una superficie intensamente trabajada con una escena hecha de lugares vacíos.

TRES CURADORAS, UN MUSEO

La exposición está curada por Roxana Fabius, directora del MNAV desde agosto de 2025, y por María Eugenia Grau y María Eugenia Méndez, integrantes del área de Investigación y Curaduría. El mismo equipo está a cargo de «Somos jugando», que ocupa las salas 2 y 4 y comparte la planta baja con Brugnini, y de «Relatos en proceso: colección expandida», en la sala 5. En esta última, el museo propone ampliar el relato de la modernidad artística uruguaya incorporando obras de mujeres y prácticas vinculadas al tapiz, la cerámica y otras artes aplicadas.

La presencia de este mismo equipo en varias exposiciones deja ver una forma de trabajo sostenida colectivamente desde el museo. La revisión de la colección y la atención a prácticas históricamente laterales reaparecen en la programación de esta etapa.

La exposición se arma, literalmente, con textiles. Al desprenderse del muro, algunos tapices dejan ver aquello que la frontalidad suele ocultar: el espesor, los bordes, las caídas y, en ciertos casos, el reverso. Las obras también exhiben el trabajo que las sostiene, el tiempo acumulado en la trama y una materialidad que ya no se ofrece desde un único punto de vista. Salir de la pared los vuelve más tapices.