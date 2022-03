Salpicón de campaña

1. Hace unas semanas Búsqueda informaba que la campaña por el No se iba a desarrollar en tres planos: uno «enfocado en la comunicación», otro en «el despliegue territorial» y el tercero «centrado en la gestión del gobierno». Este tipo de punteos suenan al Power Point de una reunión larga, y no se les suele prestar atención. Pero fijémonos en el tercer punto. La gestión del gobierno es, estos meses, una rama de la campaña. Nada raro: no hubo una sola elección en la historia de las elecciones en la que el oficialismo no usara el Estado para promover su resultado preferido. Pero es bueno tenerlo en cuenta cuando la hipocresía liberal postula la neutralidad del Estado. El Estado es político, el gobierno, también. Si no ahí, ¿dónde habría política? Volveremos a este tema en el punto 13.

