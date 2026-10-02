Segundo round

El fiscal Enrique Rodríguez inició una investigación por lavado de activos con relación a la organización desbaratada en la operación Trazador. Días atrás, Rodríguez se reunió con los policías encargados del operativo para conocer detalles del caso. La información que recibió fue contundente: se habló de personas, de empresas, de la estructura financiera utilizada, de las líneas de investigación que quedaron pendientes. Allí mismo, el fiscal ordenó las primeras diligencias. La operación permitió desbaratar una organización que surtía varias bocas de drogas en los barrios Pérez Castellanos, Marconi y Villa Española. En diversos allanamientos, la policía incautó unos 140 quilos de pasta base y 124 quilos de cocaína, armas y dinero (más de 3 millones de pesos y unos 42.500 dólares). Tres pers...
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