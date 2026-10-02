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Fiscalía de lavado comienza investigación por operación trazador

Segundo round

Mauricio Pérez
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La indagatoria penal por la operación Trazador aún tiene flancos abiertos. La secretaría antilavado comenzó un análisis patrimonial de todos los implicados para rastrear el destino final del dinero ilícito. Además, la Policía y el Banco Central buscan dilucidar qué rol cumplieron las casas de cambio en la operativa de blanqueo de capitales.

Gonzalo Gómez, edil de Montevideo por la Coalición Republicana. Junta Departamental de Montevideo.

El fiscal Enrique Rodríguez inició una investigación por lavado de activos con relación a la organización desbaratada en la operación Trazador. Días atrás, Rodríguez se reunió con los policías encargados del operativo para conocer detalles del caso. La información que recibió fue contundente: se habló de personas, de empresas, de la estructura financiera utilizada, de las líneas de investigación que quedaron pendientes. Allí mismo, el fiscal ordenó las primeras diligencias. La operación permitió desbaratar una organización que surtía varias bocas de drogas en los barrios Pérez Castellanos, Marconi y Villa Española. En diversos allanamientos, la policía incautó unos 140 quilos de pasta base y 124 quilos de cocaína, armas y dinero (más de 3 millones de pesos y unos 42.500 dólares). Tres pers...

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Publicado en: Edición 2132 Uruguay
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