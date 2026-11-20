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La Alerta Amber Uruguay se activó por primera vez hace poco más de un mes, el sábado 17 de octubre, tras la denuncia por la desaparición de una adolescente en Paysandú que había sido vista por última vez el viernes 16 a las 6.30 y fue encontrada con vida el domingo 18 en Campana, en la provincia de Buenos Aires. La aplicación de la medida permite analizar su funcionamiento, la comunicación dirigida a la población y a la prensa local, y la coordinación entre los organismos que deben intervenir ante estas emergencias.

La alerta fue aprobada mediante la ley 20.381, del 25 de setiembre de 2024, y reglamentada por el decreto 78/025, firmado el 28 de febrero de 2025, un día antes del cambio de gobierno. Consiste en un sistema de búsqueda temprana de niñas, niños y adolescentes ausentes cuando se presuma que están en peligro o puedan sufrir un daño grave. El artículo 8 de la ley establece que la difusión de la alerta se realizará a través de medios de comunicación radiales, televisivos o por cable, las empresas operadoras de telefonía y redes sociales. Además, se colocará cartelería en la vía pública y en todos los peajes de las rutas nacionales, aeropuertos, puertos y pasos de fronteras, con el fin de que la sociedad esté al tanto para poder colaborar. «En Uruguay, en tres horas estamos en una frontera seca, que es un colador, donde las horas que pasan pueden costar vidas», dijo a Brecha el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter, impulsor de la ley.

¿Cómo funcionó la alerta en la ciudad donde la adolescente había sido vista por última vez? Laura Ayoroa, de Radio Paysandú, comentó al semanario que en ese medio no recibieron un aviso oficial que les pidiera divulgar la medida o interrumpir la programación para transmitir la alerta. Por el contrario, la cobertura respondió a la iniciativa propia de la radio: «No hubo un corte, lo pasamos como una información más, como un comunicado, pero lo ubicamos en un lugar destacado», comentó. Desde Radio Éxito FM 99.7, el conductor Gonzalo Masseilot explicó que la emisora se basa habitualmente en los medios capitalinos para construir su programación: «Nos basamos mucho en los principales portales de información de Montevideo», señaló, y aclaró que en el caso de la alerta por la desaparición de la adolescente sanducera no fue diferente: «Aunque no lo puedas creer, nos llegó por esos medios antes que por otro», contó.

La situación se repitió en la televisión local. Desde Canal 4 de Paysandú, el periodista Santiago Rodríguez confirmó: «Nadie me comunicó nada de eso», en referencia a comunicaciones oficiales sobre la alerta. Por su parte, el conductor Franco de los Santos, de Zona Roja, indicó: «Tenemos un grupo donde estamos varios comunicadores y periodistas directamente con jefatura, donde nos mandan toda la información de personas ausentes». Aseguró que la difusión y la transmisión real del aviso en medios locales no fueron coordinadas de forma centralizada.

El artículo 9 de la ley establece que «los medios de comunicación interrumpirán la transmisión, si es necesario, para dar aviso de la Alerta enviada por la autoridad y reiterarán el mensaje durante su programación por un plazo mínimo de veinticuatro horas, a menos que dicha alerta sea cancelada antes en forma oficial». Sobre este punto, Luz Marina Dupetit, abogada penalista y defensora pública retirada, comentó que «hay un vacío legal que genera que cada uno tome el camino que entienda pertinente». La especialista consideró que para estos casos «el Estado debería tener una forma generalizada de informar a la prensa». El decreto reglamentario de la ley encomendó a la comisión Alerta Amber Uruguay «diseñar y coordinar los modelos de publicidad» vinculados a la herramienta. La comisión está integrada por representantes del Ministerio del Interior (MI) –cartera que la preside–, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación (FGN), el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y el Sistema Nacional de Emergencias, y puede ampliarse a otros organismos públicos cuando un caso lo amerite.

INTENTOS

«Las alertas surgieron a través de algún celular, pero a mí no me llegaron», señaló Ayoroa sobre el alcance real de la medida en la comunidad sanducera. En la misma línea, la periodista Isabel Scotti confirmó la falta de avisos directos: «Por mensaje yo no tengo conocimiento de que a alguien le haya llegado». Que la alarma no haya alcanzado de forma masiva a los teléfonos móviles muestra una distancia entre la norma y su ejecución práctica. La primera activación dejó en evidencia el cuello de botella tecnológico actual. El MI reconoció que el país carece aún de la infraestructura necesaria para dar avisos masivos en celulares. En el decreto 244/026, del 8 de octubre de 2026, Presidencia marcó el 31 de diciembre de este año como fecha límite para que el Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil) quede operativo en todo el país. Su desarrollo tecnológico quedó encomendado a Antel.

Al no haberse implementado a tiempo esa aplicación, ya prevista en el artículo 10 de la ley aprobada hace dos años, la transmisión de la alerta tuvo un alcance acotado y voluntario: las autoridades debieron apoyarse en la aplicación 911 –herramienta preexistente que exige que cada usuario la descargue previamente– y en un convenio firmado con Meta para redes sociales. En ambos casos la llegada de la alerta depende de que las personas usen las plataformas y tengan activa la geolocalización en sus dispositivos.

Hasta el momento, la eficacia de la alerta masiva e inmediata para colaborar en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes ausentes sigue condicionada a la puesta en marcha de un sistema definitivo. Sin un mecanismo eficiente desplegado a tiempo para este primer caso, la responsabilidad de difundir la información se centró, en buena medida, en la iniciativa de cada ciudadano. Sobre esto, Scotti comentó: «Si no tenés la aplicación del 911, no te salta la alerta, y no es tanta la gente, al menos acá en Paysandú, la que la tiene descargada».

Por otra parte, según estipula el artículo 12 de la ley, los gobiernos departamentales tienen la función de difundir las alertas mediante cartelería pública. También les corresponde divulgar el mensaje en todos los niveles de gobierno para lograr la mayor cobertura territorial. «Acá en la intendencia no lo subieron», aseguró Scotti. La periodista explicó que la comuna tiene varias cuentas de Facebook e Instagram y en ninguna de ellas se publicó un comunicado por la desaparición de la adolescente. Consultada sobre la colocación de cartelería pública obligatoria, sostuvo: «La intendencia en este caso de la nena no tuvo nada que ver», y explicó que ese tipo de difusión fue realizada por los familiares. El ejecutivo departamental «estaba abocado fundamentalmente a la venida del papa» en ese entonces, concluyó la comunicadora.

¿QUÉ SUCEDIÓ DESDE LA APROBACIÓN HASTA AHORA?

Desde la aprobación de la ley en 2024 ha habido críticas sobre por qué la alerta no fue activada hasta octubre de este año, si se toma en cuenta que hubo casos anteriores que cumplían con los requisitos para esa activación

–como el de los hermanos Morosini en setiembre de 2025–. Una de las respuestas obtenidas fue que desde la coordinación de las instituciones competentes surgió una particularidad administrativa: el 28 de febrero de 2025, el mismo día en que se firmó la reglamentación de la ley y antes que fuera formada la comisión Alerta Amber Uruguay, la FGN y el MI firmaron un convenio con Meta y el International Centre for Missing & Exploited Children para difundir las alertas a las personas ubicadas en un radio de 160 quilómetros desde el lugar donde la niña, el niño o adolescente fue visto por última vez. Pero la comisión, luego de conformada, dispuso que el convenio debía ser alineado a la ley nacional antes de ser puesto en práctica. Esto posicionó al acuerdo con la multinacional tecnológica como una base técnica pendiente de validación, por lo que dicha comisión tuvo la labor de desarmar y ajustar el protocolo al marco jurídico uruguayo. El anuncio público de la firma del convenio terminó requiriendo posteriormente de una reingeniería legal para tener validez.

A su vez, la FGN informó el 12 de diciembre de 2025, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, que hasta ese momento –a más de un año de la aprobación de la ley– aún no se habían desarrollado planes de capacitación y formación permanentes para el personal involucrado en la activación de la alerta. Tampoco se habían realizado pruebas, simulacros, evaluaciones o entrenamientos. En tanto, en agosto de este año el MI y la Asociación de la Prensa Uruguaya ofrecieron un taller para periodistas y trabajadores de los medios sobre el funcionamiento de la alerta.

Tras la etapa de «alinear protocolos» y «reunirse periódicamente» para analizar la ley aprobada y el convenio firmado, la primera Alerta Amber Uruguay pudo ser emitida dos años después. Si bien el caso de la adolescente desaparecida en Paysandú tuvo un desenlace exitoso debido a la coordinación policial y la cooperación internacional, esta primera experiencia dejó al descubierto que todavía quedan deudas pendientes: una articulación interinstitucional eficiente con los gobiernos departamentales, la necesidad de establecer protocolos claros de comunicación con los medios encargados de transmitir la alerta –en especial, con los de las comunidades a las que pertenecen los niños, niñas o adolescentes ausentes– y la implementación del sistema SAT-Móvil para una difusión masiva a la población uruguaya.

(Paulina Brassetti, Catherine Carrey y Samuel Ferraz. Licenciados en Comunicación, autores de un trabajo final de grado de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en el que estudiaron específicamente la Alerta Amber Uruguay. De allí provienen algunos datos de esta publicación)