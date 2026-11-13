Una fina línea

Si se dibuja sobre un mapa, el recorrido del ómnibus 328 de UCOT traza una línea vertical que divide en dos partes a Montevideo. El viaje comienza al sur en la intersección de la rambla y Bulevar Artigas, y casi enseguida dobla por José Ellauri. En ese primer tramo de Punta Carretas, los árboles brindan generosa sombra a los peatones que circulan por sus veredas y los edificios residenciales se entremezclan con vidrieras, locales gastronómicos y una nutrida oferta comercial. Junto con Pocitos y Carrasco, el barrio se encuentra entre los tres mejor posicionados en el índice de nivel socioeconómico,1 que clasifica los hogares según su capacidad de consumo. El 328 continúa por Juan Benito Blanco, atraviesa Pocitos y toma Luis Alberto de Herrera. Pasa frente al Montevideo Shopping y las torres...
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