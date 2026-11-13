 Una fina línea - Semanario Brecha
Edición 2138 Suscriptores
La mejora en los datos de pobreza y lo que falta resolver

Una fina línea

Luciano Costabel
13 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Entre Punta Carretas y el barrio Borro hay mucho más que unos quilómetros de distancia. Las diferencias en el empleo, la vivienda y el acceso a servicios básicos revelan un Montevideo profundamente desigual. Aunque la pobreza medida por ingresos retrocedió durante el primer semestre de 2026, el 1 por ciento más rico concentra el 40,5 por ciento de la riqueza del país, la mayor proporción de América Latina.

Barrio Santa María Eugenia, Montevideo. Héctor Piastri.

Si se dibuja sobre un mapa, el recorrido del ómnibus 328 de UCOT traza una línea vertical que divide en dos partes a Montevideo. El viaje comienza al sur en la intersección de la rambla y Bulevar Artigas, y casi enseguida dobla por José Ellauri. En ese primer tramo de Punta Carretas, los árboles brindan generosa sombra a los peatones que circulan por sus veredas y los edificios residenciales se entremezclan con vidrieras, locales gastronómicos y una nutrida oferta comercial. Junto con Pocitos y Carrasco, el barrio se encuentra entre los tres mejor posicionados en el índice de nivel socioeconómico,1 que clasifica los hogares según su capacidad de consumo. El 328 continúa por Juan Benito Blanco, atraviesa Pocitos y toma Luis Alberto de Herrera. Pasa frente al Montevideo Shopping y las torres...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2138 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2072 Suscriptores
Con los directores del nuevo instituto de sistemas alimentarios de la Udelar

«Los gobiernos no impulsaron otra cosa que la productividad»
Rosario Touriño
opinion
Columnas de opinión
Industria alimentaria y enfermedad

Un bucle desquiciante
François Graña
Edición 2067 Suscriptores
El sostén de las ollas y merenderos populares frente al frío y el hambre

El fuego que persiste
Cecilia Osorio
Edición 2029
Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la presencia de agrotóxicos en los alimentos

¿Comemos veneno en Uruguay?
Daniel Pena
Edición 1997
Varios hogares del Sistema de Protección Integral de 24 horas del INAU no recibieron la partida alimenticia correspondiente a febrero

El fondo de la olla
Camila Ghemi