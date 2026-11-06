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La Intendencia de Canelones y su rol en la pérdida del último gran pulmón verde en Marindia

Una lotería

Iván Castro
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El avance inmobiliario no quedó satisfecho con las tierras al norte de Marindia, donde el emprendimiento Laguna del Cisne Reserva de Chacras consiguió instalarse con el aval de la intendencia canaria pese a los riesgos ambientales; ahora apunta a la franja costera. Otro proyecto aprobado por el gobierno departamental busca fraccionar un extenso espacio verde contiguo a la playa en 11 manzanas y 101 lotes, en un proceso poco transparente, según los vecinos. Entre los promotores y el equipo técnico del proyecto figuran exjerarcas de la comuna y aportantes en las últimas campañas electorales del Frente Amplio.

Gentileza de vecinos del grupo en Protección de Parque de los Pájaros, Barrancos y Dunas de Marindia.

Una ganga: 1,6 millones de dólares le costó a la empresa Malaika Resort SA la compra del padrón 3286, en el balneario Marindia, a finales de 2023. Una cifra llamativa para las más de 24 hectáreas que lo componen, si se toma en cuenta, además, su ubicación privilegiada. Los empresarios tuvieron suerte. El terreno –un amplísimo espacio verde con heterogénea fauna y flora, a pocos metros de la playa–, que los hijos y nietos de Mercedes Díaz Böcking heredaron tras su muerte en 2021, podría haber sido obtenido por la Intendencia de Canelones, entonces liderada por el actual presidente Yamandú Orsi, cuando la familia comenzó las gestiones para su venta. La ley de ordenamiento territorial concede prioridad al gobierno local a tales efectos. E incluso la comunidad local venía pujando para que el p...

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Publicado en: Edición 2137 Uruguay
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