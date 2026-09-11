Una naciente resistencia civil

Volkswagen, la mayor empresa de su sector en Europa, acaba de anunciar recortes de hasta 115 mil empleos en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania. Al igual que ocurre con otros fabricantes de vehículos, está previsto que en el futuro su planta en Osnabrück produzca armas en colaboración con el grupo de defensa israelí Aurelius.
En el norte de Berlín –en el distrito conocido antaño como el Wedding rojo– crece la resistencia contra otra gran empresa reconvertida: Rheinmetall. En julio se organizó una protesta frente a las puertas de la fábrica como parte de una semana de movilizaciones, pero la policía bloqueó el acceso. Entre los presentes se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg.
La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se formó en 2025, tras revelarse que Rheinmetall había comprado el fabricante de autopartes Pierburg para empezar a producir munición de artillería. La industria automovilística está registrando pérdidas y líderes empresariales y dirigentes políticos no ven mejor «salida» que pasarse al armamento, un sector hacia el cual el dinero fluye sin límites desde la Unión Europea. El poderoso sindicato IG Metall se ha sumado a esta dinámica.
El precio de las acciones de Rheinmetall se ha disparado hasta niveles sin precedentes. La empresa emplea a 34 mil personas y su negocio de equipamiento militar está en auge. La mayor gestora de activos del mundo, la estadounidense BlackRock, posee ahora una participación del 7 por ciento en su capital y se ha convertido en su mayor inversor. A juzgar por su estructura accionarial, la firma ya no es propiamente alemana.
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La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se reúne una vez al mes en una cafetería del Wedding rojo. Sus miembros recorren casas e iglesias buscando sensibilizar a los vecinos. Muchos no saben que está previsto fabricar armas en su propio barrio y quedan atónitos al enterarse.
La mayoría de los activistas antimilitaristas son jóvenes. Están presentes en movilizaciones estudiantiles y se resisten a la posibilidad de incorporarse al renacido servicio militar obligatorio. «El gobierno se está preparando para la próxima gran guerra», afirma uno de ellos, de 18 años, que acaba de recibir un formulario de las Fuerzas Armadas. Muy pocos jóvenes de su grupo de edad han mostrado interés en sumarse a filas: apenas un 0,18 por ciento de los 300 mil que han sido contactados hasta ahora. El número de solicitudes de adhesión al estatuto de objetores de conciencia está, por el contrario, aumentando rápidamente.
Un estudiante de la Universidad Técnica entrevistado en el documental describe la situación de «desesperanza» que reina entre los jóvenes en un país donde el Estado social se está cayendo a pedazos. «El edificio principal de la universidad ha cerrado, la biblioteca estuvo clausurada mucho tiempo y, en el edificio de matemáticas, el agua gotea de todos los techos. Las escuelas también se están deteriorando. Donde vivo, ya no quedan centros donde los jóvenes puedan ir a pasar el rato. Todo esto genera una sensación de desesperanza; al final, los jóvenes no saben qué hacer y las Fuerzas Armadas empiezan a parecer un empleador atractivo.»
Otros hablan sobre la delicada cuestión de la cooperación entre Alemania e Israel, de la que Rheinmetall es un ejemplo. Una joven relata: «Rheinmetall se beneficia de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos y presta apoyo ideológico y material al genocidio en Palestina y a las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados, Siria, Líbano e Irán. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel y es cómplice de los crímenes cometidos en Gaza. Desde hace muchos años, Rheinmetall colabora con Israel Aerospace, Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems en el desarrollo de sistemas de artillería de 150 milímetros».
Una maestra habla sobre la creciente presencia de oficiales militares en las aulas. «El gobierno afirmó que la participación es voluntaria y que los oficiales solo acuden a clases si los profesores los invitan, pero en Baviera ya existe un acuerdo de colaboración obligatoria entre las escuelas y el Ejército.»
Lo lógico sería esperar que los sindicatos alemanes se movilizaran con firmeza ante esta situación. Sin embargo, en las protestas, el sindicato IG Metall brilló por su ausencia. Para mi película, intenté entrevistar a los dos dirigentes principales del sindicato. Fue en vano. Su oficina respondió: «Lamentablemente, no podemos ofrecerle una entrevista en este momento». Solo me enviaron un comunicado de prensa: «Nuestros estatutos nos comprometen a defender la paz, el desarme y el entendimiento internacional. Al mismo tiempo, nuestra tarea consiste en representar los intereses de la plantilla. Los trabajadores no decidieron la reorientación estratégica de su empresa, pero tienen derecho a conservar sus empleos, a disfrutar de buenas condiciones laborales y a contar con sólidos derechos de cogestión. A juicio de la comisión interna de la empresa, esta transición implica, ante todo, preservar los puestos de trabajo». En cuanto a los motivos por los que no habían apoyado las jornadas de movilización contra Rheinmetall –a diferencia de otros sindicatos– no dijeron una sola palabra.
* Rheinmetall en «Wedding rojo»: los vecinos pasan a la acción, de Gaby Weber. Disponible en YouTube.↩︎
La extrema derecha triunfa en una elección regional
El domingo pasado, Alternativa por Alemania (AFD) arrasó en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, uno de los estados del este del país. Tuvo casi el 44 por ciento, más que la suma de democristianos de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por su sigla en alemán; 17,2 por ciento), socialdemócratas (9,39) y Verdes (8,9), los tres principales partidos a nivel nacional. Será la primera vez después del fin de la segunda guerra mundial que un partido de extrema derecha gobierne en un estado alemán. Y la AFD se prepara para repetir la experiencia en otros estados y, por qué no, dar el salto a la jefatura del gobierno alemán, solo o en alianza con partidos de la derecha clásica. El joven líder regional de la AFD, Ulrich Siegmund, militó antes en filas del partido conservador CDU.
En cinco años, el partido ultra en Sajonia-Anhalt más que duplicó sus votos. Pero su crecimiento está lejos de limitarse a un estado o una zona. Del 4,7 por ciento que obtuvo en su primera presentación electoral a nivel nacional, en 2013, pasó rápidamente a más del 12 y a fines del año pasado superó el 20,5. Si las elecciones federales fueran hoy, los sondeos l0 ubican entre el primer y el segundo lugar.
El eje de su prédica es el rechazo a la inmigración, fundamentalmente árabe, una línea que se ha traducido en la práctica en ataques físicos a refugios de extranjeros (algunos de sus militantes están implicados en asesinatos) y promoción de leyes tendientes a «hacer cada vez más difícil la vida de los extranjeros de fuera de la Unión Europea», según la consigna popularizada por el propio Siegmund. En política internacional, promueve un alineamiento total con Estados Unidos y está entre los partidos alemanes más cercanos a Israel a pesar de contar en sus filas con neonazis de caricatura y tener un pasado claramente antisemita.
Pablo Pozzolo