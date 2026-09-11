Una naciente resistencia civil

Volkswagen, la mayor empresa de su sector en Europa, acaba de anunciar recortes de hasta 115 mil empleos en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania. Al igual que ocurre con otros fabricantes de vehículos, está previsto que en el futuro su planta en Osnabrück produzca armas en colaboración con el grupo de defensa israelí Aurelius.

En el norte de Berlín –en el distrito conocido antaño como el Wedding rojo– crece la resistencia contra otra gran empresa reconvertida: Rheinmetall. En julio se organizó una protesta frente a las puertas de la fábrica como parte de una semana de movilizaciones, pero la policía bloqueó el acceso. Entre los presentes se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg.

La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se formó en 2025, tras revelarse que Rheinmetall había comprado el fabricante de autopartes Pierburg para empezar a producir munición de artillería. La industria automovilística está registrando pérdidas y líderes empresariales y dirigentes políticos no ven mejor «salida» que pasarse al armamento, un sector hacia el cual el dinero fluye sin límites desde la Unión Europea. El poderoso sindicato IG Metall se ha sumado a esta dinámica.

El precio de las acciones de Rheinmetall se ha disparado hasta niveles sin precedentes. La empresa emplea a 34 mil personas y su negocio de equipamiento militar está en auge. La mayor gestora de activos del mundo, la estadounidense BlackRock, posee ahora una participación del 7 por ciento en su capital y se ha convertido en su mayor inversor. A juzgar por su estructura accionarial, la firma ya no es propiamente alemana.

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La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se reúne una vez al mes en una cafetería del Wedding rojo. Sus miembros recorren casas e iglesias buscando sensibilizar a los vecinos. Muchos no saben que está previsto fabricar armas en su propio barrio y quedan atónitos al enterarse.

La mayoría de los activistas antimilitaristas son jóvenes. Están presentes en movilizaciones estudiantiles y se resisten a la posibilidad de incorporarse al renacido servicio militar obligatorio. «El gobierno se está preparando para la próxima gran guerra», afirma uno de ellos, de 18 años, que acaba de recibir un formulario de las Fuerzas Armadas. Muy pocos jóvenes de su grupo de edad han mostrado interés en sumarse a filas: apenas un 0,18 por ciento de los 300 mil que han sido contactados hasta ahora. El número de solicitudes de adhesión al estatuto de objetores de conciencia está, por el contrario, aumentando rápidamente.

Un estudiante de la Universidad Técnica entrevistado en el documental describe la situación de «desesperanza» que reina entre los jóvenes en un país donde el Estado social se está cayendo a pedazos. «El edificio principal de la universidad ha cerrado, la biblioteca estuvo clausurada mucho tiempo y, en el edificio de matemáticas, el agua gotea de todos los techos. Las escuelas también se están deteriorando. Donde vivo, ya no quedan centros donde los jóvenes puedan ir a pasar el rato. Todo esto genera una sensación de desesperanza; al final, los jóvenes no saben qué hacer y las Fuerzas Armadas empiezan a parecer un empleador atractivo.»

Otros hablan sobre la delicada cuestión de la cooperación entre Alemania e Israel, de la que Rheinmetall es un ejemplo. Una joven relata: «Rheinmetall se beneficia de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos y presta apoyo ideológico y material al genocidio en Palestina y a las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados, Siria, Líbano e Irán. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel y es cómplice de los crímenes cometidos en Gaza. Desde hace muchos años, Rheinmetall colabora con Israel Aerospace, Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems en el desarrollo de sistemas de artillería de 150 milímetros».

Una maestra habla sobre la creciente presencia de oficiales militares en las aulas. «El gobierno afirmó que la participación es voluntaria y que los oficiales solo acuden a clases si los profesores los invitan, pero en Baviera ya existe un acuerdo de colaboración obligatoria entre las escuelas y el Ejército.»

Lo lógico sería esperar que los sindicatos alemanes se movilizaran con firmeza ante esta situación. Sin embargo, en las protestas, el sindicato IG Metall brilló por su ausencia. Para mi película, intenté entrevistar a los dos dirigentes principales del sindicato. Fue en vano. Su oficina respondió: «Lamentablemente, no podemos ofrecerle una entrevista en este momento». Solo me enviaron un comunicado de prensa: «Nuestros estatutos nos comprometen a defender la paz, el desarme y el entendimiento internacional. Al mismo tiempo, nuestra tarea consiste en representar los intereses de la plantilla. Los trabajadores no decidieron la reorientación estratégica de su empresa, pero tienen derecho a conservar sus empleos, a disfrutar de buenas condiciones laborales y a contar con sólidos derechos de cogestión. A juicio de la comisión interna de la empresa, esta transición implica, ante todo, preservar los puestos de trabajo». En cuanto a los motivos por los que no habían apoyado las jornadas de movilización contra Rheinmetall –a diferencia de otros sindicatos– no dijeron una sola palabra.

* Rheinmetall en «Wedding rojo»: los vecinos pasan a la acción, de Gaby Weber. Disponible en YouTube.↩︎