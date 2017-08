Una de las grandes ironías de finales del siglo pasado es que en el momento preciso en que el establishment declaró que no hay alternativa a su consenso neoliberal (Tina, There is no alternative), también inició una campaña demagógica para “promover la democracia” en el mundo. Ambas campañas despegaron a inicios de los años ochenta; la primera se asocia, sobre todo, con Margaret Thatcher, y la segunda con la administración de Ronald Reagan.