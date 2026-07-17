 Portada - Semanario Brecha

Nota de tapa

Edición 2124 Suscriptores
La «desconexión» entre la militancia frenteamplista y el gobierno

Los cansados y los soldados

Enzo Adinolfi Camilo Salvetti

Aunque para los politólogos no es una gran novedad, los cortocircuitos entre la gestión de Yamandú Orsi y las bases del Frente Amplio suponen un desafío que crece día tras día. Mientras las decisiones ponen –demasiado a menudo– al gobierno de espalda a sus propias bases, los frenteamplistas de a pie esperan señales claras en materia redistributiva y en política internacional, y se preguntan si la tan mentada «autocrítica» de 2019 fue en verdad un asunto serio o mero gesto para la tribuna.

Sumario

    Uruguay Más Uruguay

    Suscriptores
    Las reuniones reservadas de Alejandro Sánchez con académicos sobre el rumbo del gobierno

    De asados

    Luciano Costabel
    Suscriptores
    La política internacional de la administración Orsi y sus sucesivos desencuentros con la orgánica frenteamplista

    El desamor provocado

    Victor H. Abelando
    El parlamento estudia un proyecto para habilitar juicios por la verdad

    Vuelta de tuerca

    Mariana Contreras
    Suscriptores
    Oficialismo y oposición preparan informes dispares sobre el caso Cardama

    Todos hablan del fraude

    Mauricio Pérez
    Suscriptores
    Mujeres con Historias: una alternativa a los cuidados en la vejez

    Una casa para todas

    Cecilia Osorio
    El asesinato de una mujer de 81 años por parte de su nieta y las tragedias que la precedieron

    Nadie llega a tiempo

    Camila Ghemi
    Suscriptores
    La capital decide sobre los bañados de carrasco

    Qué tupé, San Felipe

    Salvador Neves

    La lupa Más La lupa

    Suscriptores
    La guerra civil española y ese pasado que vuelve

    Cuando los descendientes de los verdugos se rebelan

    Daniel Gatti
    Suscriptores
    Notas sobre el coloquio A 90 Años de la Guerra de España

    La guerra del presente

    Marina Cardozo

    Mundo Más Mundo

    Suscriptores
    Más allá de la «invasión» de migrantes a España

    Ceuta, o la desesperación como arma

    Francisco Claramunt
    Suscriptores
    Privatización de la salud en Cuba

    Sin remedio

    Daniel Valero
    Suscriptores
    Con el sociólogo argentino Ariel Goldstein

    «No estoy tan seguro de la decadencia de Estados Unidos»

    Fabián Kovacic

    Opinión Más Opinión

    opinion
    Espíritus que no se pueden disipar

    Aprendiz de brujo

    Leo Harari

    Cultura Más Cultura

    Suscriptores
    Con Lucía Solla Sobral

    A 200 quilómetros por hora

    Deborah Rostán
    Aníbal Sampayo

    El señor del río en su centenario

    Hamid Nazabay
    45 años de Asamblea Ordinaria

    Una larga batalla contra el mundo

    Santiago Bogacz  
    Libros. Cuentos de Natalia García Freire

    El cuerpo como centro y limitante

    Martín Bentancor
    Suscriptores
    Teatro. Panorama desde el puente, de Arthur Miller, en El Galpón

    Menos es más

    Martín Cedrés
    Suscriptores
    Cine. La invitación, de Olivia Wilde

    Divertida y sexy

    Soledad Castro Lazaroff
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    Equis Más Equis

    Ministerio del Interior entrega memorándum y evita sanción económica de la Justicia

    La burocracia de la impunidad

    Samuel Blixen

    Edición papel

    Total interferencia

    Las distancias entre el gobierno, la orgánica partidaria y la militancia frenteamplista

     

    La falta de claridad para colmar las expectativas de su base militante le impone al gobierno una seria complicación para definir su proyecto político. El respeto por el programa y la política económica, ambiental e internacional multiplican los focos de tensión.

    Desde marzo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, coordina, bajo estricta reserva, cenas con intelectuales vinculados a la izquierda para recoger «miradas sobre la realidad política» y la actuación del gobierno.

    Al tiempo que se relanzan espacios como la Agrupación Nacional de Gobierno y «El FA te escucha», los cortocircuitos no cesan: esta semana su epicentro se ubicó en el canciller, Mario Lubetkin, y su opaco manejo de las relaciones exteriores.

    Para la politóloga Verónica Pérez es «claro» que hay una «desconexión» entre la militancia del FA y el gobierno de Orsi, que se explica por las restricciones económicas y la dificultad de cumplir una agenda redistributiva en un contexto poco favorable.

     

    Foto: El ministro Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en marzo de 2025. Focouy, Dante Fernández.

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    Ilustración: Tunda Prada