Nota de tapa
Los cansados y los soldados
Aunque para los politólogos no es una gran novedad, los cortocircuitos entre la gestión de Yamandú Orsi y las bases del Frente Amplio suponen un desafío que crece día tras día. Mientras las decisiones ponen –demasiado a menudo– al gobierno de espalda a sus propias bases, los frenteamplistas de a pie esperan señales claras en materia redistributiva y en política internacional, y se preguntan si la tan mentada «autocrítica» de 2019 fue en verdad un asunto serio o mero gesto para la tribuna.
Uruguay Más Uruguay
De asados
El desamor provocado
Todos hablan del fraude
Nadie llega a tiempo
La lupa Más La lupa
Cuando los descendientes de los verdugos se rebelan
Mundo Más Mundo
«No estoy tan seguro de la decadencia de Estados Unidos»
Opinión Más Opinión
Cultura Más Cultura
Equis Más Equis
La burocracia de la impunidad
Edición papel
Total interferencia
Especiales
El bello fiero fuego
El viernes pasado, cuando nuestra edición anterior ya se repartía en los quioscos, nos llegó, como a todos, una noticia mayor. Carlos Alberto Solari, el Indio, murió en su casa de Parque Leloir. Desde entonces estuvimos preparando este especial a dos orillas, que recorre la biografía del artista convertido en mito, desgrana las distintas etapas de su universo lírico y camina los quilómetros de su entrañable despedida. Escriben: Leonardo Cardozo, Soledad Castro Lazaroff, Martín Graziano, Humphrey Inzillo, María José Olivera Mazzini y Mariana Viñoles.
Cien años de Rama
Imperialismo en crudo II
Gaza prefiguraba una nueva era. Lo que se estaba gestando en el laboratorio palestino era una política de tierra arrasada llamada a constituir un modus operandi global. La era Trump le daría su cara más bestial a un imperio herido y en decadencia que iría por todo, por todos, y va, ahora, por Cuba y sus símbolos.
Sol de noche
40 años después
Cuarenta años después acá estamos, buscando que la perspectiva de Brecha, su periodismo de izquierda independiente, siga existiendo. Entre nosotros no solo hay diferencias generacionales. Como nuestros lectores pueden advertir sin dificultad cada semana, el semanario reúne, además, sensibilidades distintas que conviven dentro del amplio marco de las izquierdas, un campo en el que –basta con atender a lo que dicen los entrevistados en este número– la crisis está a la orden del día.
Otros rollos
Como obvia referencia a los rollos microfilmados que conforman el Archivo Berrutti, «Otros rollos» es una sección alimentada con las historias –unas trágicas, otras aleccionadoras, algunas patéticas y muchas sobrecogedoras– que surgen del caudal de unos 3 millones de imágenes (o fojas) y que revelan el protagonismo de la inteligencia militar en el terrorismo de Estado. La sección no se sujetará a criterios cronológicos, ni temáticos, ni de periodicidad, de modo de sorprender doblemente al lector.
Memorias por venir
De toda la vida
Treinta silencios
Ilustración: Martín Villarroel
Galeano. Los primeros trazos
Eduardo Galeano fue un hombre de las artes visuales, una faceta de su obra no tan visitada y a la que aquí buscamos rendir tributo. A diez años de la muerte de quien fuera uno de nuestros fundadores, este especial de Brecha recoge al Galeano dibujante –caricaturista, viñetista, ilustrador– en el diario El Sol y al crítico de arte en esas mismas páginas. Una entrevista a los historiadores Vania Markarian y Franco Morosoli sobre el archivo Galeano-Villagra que custodia el Archivo General de la Universidad contempla también esa dimensión: al frente de la Gaceta Universitaria y más tarde de Crisis, Galeano imprimiría un cambio radical en el diseño gráfico. Detrás de aquellas decisiones, la sonrisa de un muchacho que empezó a dibujar en la prensa con apenas 14 años.
Donde se juega (casi) todo
Este número especial de Brecha, que se publica en forma digital con apoyo de la Rel UITA, recoge muchas de las notas ya publicadas en el semanario a lo largo del año transcurrido desde el 7 de octubre y algunas anteriores, actualizadas; incorpora otras escritas especialmente para esta entrega y reproduce artículos aparecidos, en su mayoría, en medios amigos. Los puntos de vista aquí recogidos son diversos y hasta divergentes. Tienen –eso sí– una base común: como decía Albert Camus, hay épocas, momentos, en que toda indiferencia es criminal.
Ilustración: Tunda Prada
Tiempo de decisión
El domingo 27 también se decidirá la suerte de la ley 20.130, en una elección determinante. Para conocer todos los argumentos y la información, Brecha ofrece en modo de lectura libre las principales notas periodísticas y columnas de opinión publicadas en el semanario en los últimos dos años.
Ilustración: Tunda Prada