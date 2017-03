Filtro de trolls

Lejos de ser un idílico y nutritivo intercambio de opiniones en el que cualquier individuo de a pie podría intervenir, los espacios para comentarios en las páginas web se han convertido en caldo de cultivo de trolls, en los que suelen desplegarse observaciones reaccionarias, destructivas o simplemente desagradables. El anonimato y el cobijo hogareño redundan en una impunidad que lleva a que muchos saquen lo peor de sí mismos.

No en vano muchos portales de noticias han optado por eliminar la sección de comentarios: el nivel general de la publicación se degrada cuando el lector recorre el texto hasta el final de la página, donde abundan los ataques sin fundamento, los insultos, los mensajes de odio. Pero además muchos comentaristas suelen dejar su opinión sin siquiera haber leído la noticia.

Ante esta situación, la sección de tecnología Nrk Beta, del sitio noruego de la corporación de radiodifusión pública noruega Nrk, decidió implementar un filtro novedoso, con el objetivo de asegurarse que el comentarista efectivamente lea la noticia. Cuando quiera dejar su opinión deberá responder primero tres preguntas de múltiple opción relacionadas con el texto presentado. Es decir: el lector debe probar que ha leído aquello sobre lo que pretende opinar.

Los 15 segundos que insume a los usuarios responder las sencillas preguntas no sólo filtran a quienes no leyeron la nota, sino también a los que no tienen la paciencia necesaria para hacerlo (es decir, quienes no tienen tanto interés en comentar). Marius Arnesen, editor de Nrk Beta, señala que incluso la múltiple opción sirve para que el comentarista se calme un poco y baje el tono de sus afirmaciones más enfervorizadas.

La iniciativa está aún en etapa de prueba. Por ahora los encargados de elaborar estos cuestionarios de múltiple opción son los mismos redactores de las noticias. Pero durante las últimas semanas el resultado fue notable: de un modo completamente excepcional, los comentarios parecían plenamente fundamentados, e incluso en varios de ellos fueron compartidos enlaces para ampliar la información. El filtro parece establecer un terreno común para un debate de mayor nivel.

“Queremos que las personas obtengan más calidad por su dinero (…) tienen que pagar miles de coronas cada año para que hagamos nuestro trabajo”, dijo el periodista de Nrk Beta Ståle Grut, refiriéndose a los altos impuestos que pagan los noruegos para financiar a las emisoras. “Siempre hemos pensado que los comentarios son una parte importante de lo que hacemos.”