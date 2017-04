En el marco de la movilización de protestas de periodistas Justicia para Miroslava, por el asesinato el pasado 23 de marzo de la corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Valducea, una cincuentena de profesionales de la comunicación realizaron el lunes una manifestación en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, México, para exigir un alto a la impunidad y que cese el clima de represión y violencia en el que se ejerce el periodismo en el país.

Durante el acto se recordó que sólo en lo que va del mes de marzo además de Miroslava Breach han sido asesinados los periodistas Ricardo Monlui y Cecilio Pineda, este último incluso se encontraba incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La movilización ha incluido, además de esta protesta, otras en la Ciudad de México, en Jalisco, en Oaxaca, en Puebla, en Sinaloa, en Chiapas y en Chihuahua y ha sido convocada por la organización Periodistas de a Pie, aunque simultáneamente se han realizado otras protestas en diversas ciudades del país.

En un pronunciamiento que se ha repetido en las citadas manifestaciones se recuerda que en los cuatro años que lleva Enrique Peña Nieto como presidente el número de periodistas asesinados y de desaparecidos que siguen sin respuesta, sumados a los ataques por día a los trabajadores de los medios –uno cada 22 horas–, “describe en dígitos el clima de represión y violencia bajo la que ejercemos los periodistas, eso sin escudriñar las condiciones laborales que van de mal hasta deplorables”.

“Ciento tres periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, tres nada más en marzo de 2017. Ningún indicio de los desaparecidos, ¿hay necesidad de repetir la cifra o explicarla de otra manera para que en la sociedad se entienda la barbarie en la que México se encuentra?”, dijo la periodista Rubicela Morelos, corresponsal de La Jornada, que fue quien leyó el pronunciamiento durante el acto en Cuernavaca.

Subrayó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República le debe al gremio periodístico cuentas claras y efectividad en su mandato: en seis años “hay un acumulado de 900 averiguaciones previas por delitos contra periodistas, sólo dos han culminado en condenas; el 99,5 por ciento de los casos no han recibido justicia…”, proseguía la declaración.

“El asesinato de Miroslava Breach Valducea es una puñalada estratégica que dieron por el ejemplar periodismo que ejercía, por su perfil, porque reportó violaciones a los derechos humanos, porque reveló alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque siendo francos el chayo (soborno a periodistas) no era lo suyo. No hay unos crímenes contra periodistas que nos duelen más que otros, simplemente entendemos el mensaje: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos tiene consecuencias mortales”, aseveró Morelos.

“Ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia. Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más”, agregó.

Por su parte Rosa Rojas, colaboradora del sitio web Desinformémonos, una de las fundadoras del diario La Jornada, periodista con más de 40 años de trayectoria, subrayó que si se acalla a los periodistas críticos y honestos, se acaba la democracia en México.

(Tomado de Desinformémonos.org, por convenio, Brecha reproduce fragmentos.)