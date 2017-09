“Cuchilar” se le dice en Salto a la siesta cortita. “Me via’ echar una cuchiladita y sigo”, frase casi universal al norte del río Daymán incluida en el Pequeño Diccionario Salteño.1 Los que saben de cuchilar no son muy exigentes en el cuándo y el dónde, pero sí conocen lugares ideales para hacerlo. Por ejemplo, los camioneros de la naranja tienen en la ruta 3 lugares especiales para abrazarse a Morfeo por un rato. Hay algunas reglas básicas del cuchilar que lo diferencian de dormir siesta: comúnmente es mejor un sillón que la cama, ni pensar en ponerse pijama (eso ya no es cuchilar), el atuendo es el mismo del día, salvo los zapatos que van al suelo. No se cuchila tapado. La cuchilada no es de sueño profundo; a la pregunta “¿te dormiste?”, la respuesta es un rápido “no” y puesta en pie inm...