Sin lugar a polémicas

La murga Don Timoteo, los parodistas Nazarenos, la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Cyranos y la revista House fueron los conjuntos ganadores de una nueva edición del concurso de Carnaval que finalizó el pasado sábado 4 de marzo.

Los pronósticos del público y la prensa especializada ya habían adelantado muchos de estos resultados, así que esta vez no hubo grandes sorpresas. Murgas y revistas fueron quizá las categorías más reñidas. Las murgas preferidas del público (y entre las que se disputó el primer lugar) fueron Don Timoteo y La Clave. La primera ya era candidata desde el arranque del Carnaval por los nombres que había sumado a su equipo (Eduardo “Pitufo” Lombardo, Marcel Keoroglian y Pablo “Pinocho” Routin), sin embargo, esto no hizo más que elevar la vara y exigirle a esta murga un espectáculo de mayor nivel. Y no decepcionó.

El resultado del espectáculo “Mamá, yo quiero mamá”, de la murga Don Timoteo, fue el esperado. Buenas letras, buena interpretación, arreglos y musicalidad fueron las claves del éxito para llegarle al público con un mensaje directo y desde el vamos muy emotivo: el rol de las madres en la murga y en la sociedad.

La murga La Clave, de San Carlos (Maldonado), salió en segundo lugar, a sólo ocho puntos de la ganadora. Un espectáculo de gran nivel que vuelve a poner a este conjunto en el podio de las mejores del Carnaval. Como aspecto general del rubro murgas este año se notó claramente el fin de la “luna de miel” de éstas y el gobierno de izquierda: duras críticas recibieron el vicepresidente Sendic y los ministros Bonomi y Muñoz.

Otra de las definiciones apretadas estuvo en la categoría revistas, la ganadora, House, obtuvo nueve puntos más que Tabú. Por segundo año consecutivo esta revista se posicionó en el primer lugar con su espectáculo “Mentiras verdaderas”. En parodistas el conjunto ganador fue Nazarenos (también consiguió el premio a mejor espectáculo de Carnaval), que cautivó al público y sobre todo al jurado con sus parodias de “El joven manos de tijera” y de la vida de Daniel “Pistola” Marsicano. En las restantes dos categorías, Yambo Kenia se quedó con el primer premio en sociedad de negros y lubolos con su espectáculo en homenaje a los 100 años de la creación del tango “La Cumparsita”, la obra de Gerardo Matos Rodríguez. Mientras que en humoristas los ganadores fueron Cyranos con su espectáculo “Samurái”, basado en notables interpretaciones de sus figuras femeninas Jimena Márquez, Jimena Vázquez y Florencia Infante.