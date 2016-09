Monsanto metió presión. Pidió a Uruguay que se acepte el uso de un nuevo transgénico que solicitó hace seis años y que todavía no se aprobó. En una carta fechada el 6 de junio de 2016, dirigida al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), Enzo Benech, y a la que accedió Brecha, la empresa solicitó que se convoque al Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio) para tratar “a la mayor brevedad posible” la liberación para producción y uso comercial del maíz en cuestión: el Mon 89034 x Mon 88017. Un maíz resistente al glifosato y al coleóptero Diabrotica speciosa. Hablando claro: un escarabajo a rayas verdes y amarillas. La empresa dice, palabras más palabras menos, que no quiere ser “nuevamente perjudicada perdiendo un año más” frente a sus competidores comerciales. Según Monsanto, sus clientes también serían “privados de acceder a la tecnología e híbridos de nueva generación”.

Lo cierto es que un proceso que estaba parado hace al menos cuatro años ahora se aceleró. Un mes después de enviada la carta, el 6 de julio, el expediente se reactivó y salió a buscar las firmas de los ministros encargados de aprobarlo. Y ya consiguió cuatro de ellas en seis.

DESEMPATE. Incluidos en el Gabinete de Bioseguridad, encargado de aprobar la incorporación de nuevos transgénicos en Uruguay, hay cuatro ministerios favorables a la liberación de esta nueva semilla transgénica; dos se oponen. Alineados tras la postura del Mgap están Economía, Industria y Relaciones Exteriores; en contra Salud y Medio Ambiente. Este nuevo escenario se abre tras la designación de Rodolfo Nin Novoa como canciller, quien a diferencia de su antecesor, Luis Almagro, se ha mostrado favorable a la liberación de este organismo genéticamente modificado (Ogm) que Monsanto ya consiguió aprobar en Argentina, Brasil y Paraguay. Según publicó Brecha (7-XII-12), en su momento Almagro se mostró explícitamente en contra, firmando una carta enviada al subsecretario del Mgap en la que aseguró que la información manejada para liberar nuevos eventos transgénicos era pobre, y que en ese contexto no firmaría nuevas liberaciones. Hasta la irrupción de Nin, la postura de Almagro mantenía una especie de empate tres a tres entre los ministerios.

Las diferencias en torno a la aprobación de este evento desnudan el problema de fondo: las diferentes visiones acerca de los costos del modelo del agronegocio en el seno del gobierno.

RIESGOS. Brecha accedió al informe que recoge las posturas a favor y en contra de liberar este maíz transgénico, y las recomendaciones en las que se basan los ministros del gabinete a la hora de tomar la decisión. En el documento, el Ministerio de Salud Pública (Msp), que se opone a la aprobación, dice que “la población se expondría a un riesgo innecesario”, teniendo en cuenta que “la información evaluada identifica posibles riesgos de alergenicidad y diferencias en la composición nutricional”. El Msp dice en el documento haber realizado “una revisión científica exhaustiva, evaluando artículos actualizados (…) con investigaciones y estudios independientes”,1 mientras que “la mayoría de los estudios presentados por la empresa Monsanto no cumplieron con los protocolos y criterios de buenas prácticas de laboratorio, lo que de por sí inhabilitaría a la consideración de dicho evento”. A su vez, denuncia que el 75 por ciento de dichos estudios datan de más de diez años atrás, siendo “en su gran mayoría financiados por la propia empresa”.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Organización Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) considera que la liberación de este Ogm en el ambiente “ingresa un factor de riesgo innecesario”, en la medida en que “este organismo (el Diabrotica) no constituye una plaga en Uruguay” y además se “pueden generar efectos no deseados a partir de alteraciones en las dinámicas comunitarias y poblacionales de las especies de coleópteros”. En este sentido, un informe del Instituto Nacional de Investigación (Inia), de 2012, reafirma que el Diabrotica no es plaga y recomienda “no tomar medidas de control”. Y agrega: “No es conveniente introducir al ambiente una molécula activa biológicamente sin una justificación clara desde el punto de vista agronómico que amerite su integración en el ambiente agroecológico del cultivo”.

El Mvotma agrega también el aspecto económico, afirmando que no se justifica la liberación en la medida en que “este evento es resistente a una especie que no causa un daño económico significativo en la producción de maíz”. Y citando un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Mgap dice: “No existe beneficio económico en la baja de los costos de producción ni beneficio por el peso de la balanza comercial, ya que el maíz no ha representado más del 0,5 por ciento del valor de las exportaciones en la última década”. Los escuetos argumentos a favor, resumidos en cuatro puntos del informe, se reducen a citar la postura de la Erb2 y la defensa del “Uruguay productivo” e innovador.

Una salvedad: quien analiza los informes que envían las instituciones consultadas en el proceso de aprobación es la repartición Evaluación de Riesgo en Seguridad (Erb). A pesar de los argumentos presentados por el Msp, aquélla concluyó que “no se identifica ni caracteriza un riesgo específico asociado a la salud humana y/o animal”. Y lo mismo ocurre con los argumentos presentados por el Mvotma: “La Erb analizó los informes realizados (…) y no se detectan factores de riesgo significativos respecto de la seguridad ambiental”. Según supo Brecha, la Erb está integrada por una sola persona: la ingeniera agrónoma Alejandra Ferenczi, funcionaria del Ministerio de Ganadería.

El Msp presentó estudios independientes de toxicidad, inmunogenicidad y alergenicidad que alertan sobre riesgos en la salud y prueban que la toxina-proteína Cry (incorporada genéticamente al maíz) afecta a la población expuesta: los estudios evidencian la presencia de la toxina en la sangre humana, mujeres embarazadas y animales de experimentación. Entre las responsabilidades de la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (Erb), estructura de carácter técnico-científico creada en 2008, está el diseño de protocolos de evaluación de riesgo para el ambiente, la salud humana, animal y vegetal, identificar capacidades nacionales y regionales, así como asegurar el trabajo en red de los investigadores.