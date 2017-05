—¿Cómo se enteraron de que tenían un familiar desaparecido?

Maximiliano (M) —Creo que nací sabiéndolo. No tengo recuerdo.

Aimar (A) —No me acuerdo. Pero es algo que se siente en el ambiente intrafamiliar. Seguramente en algún momento me sentaron y me contaron. Estaba todo el tema de las marchas...

—¿Ir adelante en las marchas del silencio, por ejemplo?

(Asienten todos.)

Germán (G) —En mi familia hubo una ruptura. Se crearon muchas tensiones. En vez de unir, termina separando, a veces. Había muchas cosas que no entendía de chico y las fui entendiendo de a poco.

Luna (L) —Creo que, como dice Maximiliano, nací sabiendo. Me acuerdo, sí, de las marchas. Mi abuela tiene otra pareja y siempre supe que él no era mi abuelo biológico. Es mi abuelo, pero siempre supe que tenía un a...