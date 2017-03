“Si uno mira el paisaje político europeo no le será difícil distinguir rasgos que lo uniformizan: por un lado la caída, si no el desplome, de la socialdemocracia, y por otro el ascenso, si no la explosión, de grupos de ultraderecha. También la aparición de grupos que algunos califican de antisistema o de ‘radicales’ pero que son en realidad expresión de movimientos venidos de abajo que desafían a los partidos progresistas tradicionales y buscan reconstruir ese espacio antaño llamado izquierda. Pero lo más fuerte por ahora es la tendencia a la derechización de las estructuras políticas de los mayores países de la UE.”

Estas palabras del cientista político y ensayista Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español Podemos, se aplican casi a la perfección a las elecciones holandesas ...