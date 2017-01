—¿Cuándo se dio cuenta de que la poesía era su forma de expresarse?

—Que es mi modo de expresión ni siquiera ahora lo sé. Lo que sé es que escribo poesía. Pero eso me viene de chiquito. Mi primer poema es el único que recuerdo: “Era una chica muy buena, la conocí en su casa, y al otro día la vi tendiendo ropa en la terraza”. Y entre los primeros dos versos y el tercero puse el título: Poesía. Como para que nadie dudara. No te puedo decir que ahí empecé, pero es mi comienzo. Y una vez que le tomás el gusto… ya está. Tenés momentos de crisis, pero yo vengo ahora de una época de escribir mucho. No siempre tuve ni siquiera la posibilidad material de escribir, porque se entrelaza con la militancia, las vicisitudes políticas, la vida. Eso sí, nunca dejé de escribir. Así es la poesía, va y vie...