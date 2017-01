El objetivo de “hacer las cosas bien” y evitar el “voluntarismo” para no perjudicar más a “la herramienta” del Fondo Nacional de Desarrollo (Fondes) recorre todo el diálogo con Gustavo Bernini. El actual presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo no la tiene fácil. El año pasado el fondo creado por José Mujica apenas recibió un tercio del dinero esperado (10 millones de dólares) y hasta el momento no se han apoyado nuevos emprendimientos.