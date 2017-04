Carmen les repetía una y otra vez a sus compañeras: “No me dejen caer. Por favor, no me dejen caer”. Los minutos se les hacían eternos aquel lunes 6 de marzo.

Hacía varios días que había empezado a sentirse mal. No era estar en la cárcel lo que la molestaba, eran el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas. El sábado, cuando uno de sus hijos la fue a visitar, los síntomas habían empeorado. “Tenía toda la boca torcida, hablaba como borracho, se le caían las cosas de las manos”, dijo Anthony, que ronda los 30 y es el mayor.

Sus compañeras cuentan que al principio, cuando un tiempo atrás Carmen había empezado a sentirse mal, en la enfermería del Centro Nacional de Rehabilitación Femenino (Cnr), más conocido como “la cárcel de mujeres”, le diagnosticaron un problema en el hígado. Le dier...