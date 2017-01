Para seguir viviendo

En una entrevista reciente realizada por Sofi Richero y publicada en estas páginas,1 Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) afirmó que a los 7 u 8 años decidió ser escritora, destino que habría de cumplir precozmente con la publicación –en la década del 60– de libros como Viviendo (1963) y Los museos abandonados (1969, premio Jóvenes de la editorial Arca). La buena recepción de su obra le granjeó una invitación a escribir en las páginas de Marcha, situación inusual para una mujer joven. Durante la dictadura sufrió el exilio y sus libros fueron censurados hasta el retorno a la democracia. Radicada en la ciudad de Barcelona desde hace más de cuatro décadas, ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria en ese país, siendo considerada una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana posterior al boom. En los últimos años, la editorial Hum ha realizado un importante rescate de su obra reciente publicada en España. Las reediciones incluyen los cuentos de Habitaciones privadas, por los que en 2010 obtuvo el premio NH-Mario Vargas Llosa en la categoría relato, y Julio Cortázar y Cris, una obra autobiográfica sobre su íntima relación con el escritor argentino. Los amores equivocados, publicado originalmente en 2015 por la editorial Menos Cuarto, viene a completar esta trilogía de reediciones en su tierra natal.

En 11 cuentos breves, Los amores equivocados explora la cuestión del amor asimétrico, de la seducción de lo imprevisible o lo inadecuado. La narración pone en escena un conjunto de formas de relacionarse, que van desde la ilusión del amor al desencanto, desde lo explícito a lo platónico, con el objetivo de aprehender el deseo que logra unir individuos más allá de las barreras, que atraviesa las capas superficiales y, aunque sea por un instante, reúne cuerpos solitarios. Las asimetrías se replican en la calidad de los relatos, que van de lo excelente a lo pobre, y estas abruptas caídas de calidad generan en el lector cierto inevitable desconcierto.

El volumen comienza de manera auspiciosa con “Ironside”, un relato sobre un camionero que interrumpe su rutina laboral para recoger a una adolescente que hace dedo en la ruta. Ella va vestida pobremente, parece desamparada, y a él su juventud le recuerda a sus pequeñas hijas. En el camino, la chica le realizará un particular pedido que lo llevará a tomar una decisión inesperada. Peri Rossi explora con habilidad la vida de un hombre común, una persona bondadosa pero levemente machista, que intenta hacer el bien de la manera que mejor puede. A “Ironside” le sigue “Los amores equivocados”, que cuenta la historia de una pareja de uruguayos exiliados en Barcelona. Con referencias explícitas a la literatura de su amado Cortázar (“Le dijo que lo amaba, que había realizado ese viaje sólo para encontrarlo, como la Maga, de Cortázar”), expone con solidez la manera en que una relación, literalmente, se construye: a base de amor y compromiso, pero también de malentendidos y ficciones voluntariamente creadas. Este interesante comienzo se ve opacado por el desbarranco de “El encuentro”, que recuerda a lo peor de la literatura del escritor argentino (referente ineludible en la obra de Peri Rossi). En este cuento, lo que debería ser un revelamiento para el lector se transforma en una anécdota cursi y evidente.

Pero también hay otros problemas: el abuso de la adjetivación y la repetición (“La chica le parecía dócil, obediente, sumisa”), que se vuelve cansadora muy rápidamente; algunos diálogos muy poco logrados, problema evidente en la clausura del libro (“Un cuento de navidad”); o un análisis de la sociedad actual o la literatura (“Confesiones de escritores”) que no logra ningún aporte de relevancia. Los amores equivocados funciona mejor cuando se centra en lo personal y lo íntimo, en relatos en los que el deseo surge en los lugares menos esperados (“De noche, la lluvia”) y la trascendencia se encuentra en los cuerpos y no en la grandilocuencia. Como en “Ne me quitte pas”, un excelente recuento de una relación que ya parece contener su inevitable fin. Cristina Peri Rossi construye con habilidad personajes que se sienten enteros, y narra con una maestría inusual escenas eróticas explícitas, que generan una inmediata intimidad con lo relatado. En sus mejores momentos, Los amores equivocados explora con talento las relaciones fugaces que unen a los solitarios habitantes de la ciudad moderna.