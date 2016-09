La pantalla de la computadora rebosa de pestañas de Internet abiertas en simultáneo. Suena el celular e interrumpe la tarea: es un mensaje de Whatsapp. Otro pitido: es una notificación de una red social. La atención queda atrapada en una pantalla, ya sea para buscar pokemones o para leer las noticias en Twitter. Googlear es la salvación a cualquier olvido. Un niño pequeño aprende a jugar con una tablet y su percepción del mundo ya no será la misma que la de un adulto.

No es novedad que la tecnología digital está modificando la vida de las personas. En la medida en que las conexiones cerebrales cambian con la experiencia y el ambiente, la tecnología está modificando al cerebro.

En la rehabilitación neuro-psicológica, por ejemplo, se están desarrollando videojuegos específicos para que los pacientes recuperen habilidades cognitivas. A su vez, hay otros juegos digitales que se utilizan para evaluar el desarrollo cognitivo en niños y estimular su aprendizaje escolar.

Sin embargo, varios neurocientíficos uruguayos coinciden en que, a nivel mundial, poco se conoce aún sobre el impacto que la tecnología tiene a diario en el cerebro. Si bien hay algunos estudios sobre aspectos específicos, los especialistas coinciden en que falta investigar; pero no es tan fácil hacerlo cuando el conocimiento del cerebro está en constante movimiento.

“Pensás que te falta una pieza para formar la imagen, pero mañana te cambia todo el puzle”, expresó el neurólogo Leonel Gómez, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Fcien-Udelar) sobre el campo de las neurociencias. Si bien se ha avanzado, la riqueza de las neuronas es un mundo en sí mismo y todavía es mucho lo que no se conoce: “No sabemos lo que no sabemos”.

En el laboratorio de neurociencias de la Fcien, Gómez y su colega Francesco Mattia Ro-ssi realizan investigación experimental con animales (ratas, peces, tortugas) y con cultivos celulares. “Hay mucho interés en saber cómo se pueden aplicar los conocimientos a la clínica, pero también es muy relevante conocer el funcionamiento de algo, aunque no sepas si lo vas a poder aplicar”, explicó Rossi, y agregó que para llegar a un test clínico a veces pasan 20 años.

“En Uruguay estamos contribuyendo en pedacitos de todas las áreas”, remarcó Rossi, quien además es presidente de la Sociedad de Neurociencias de Uruguay (Snu). Este campo de estudio, que comenzó con Clemente Estable a principios del 900, abarca desde el estudio del sistema nervioso a nivel molecular hasta la investigación con humanos para obtener información sobre sistemas cognitivos. Para evitar la dispersión temática, según Gómez, hay que interactuar con otros colegas. En este sentido, articular iniciativas con otras sociedades, sobre todo del ámbito clínico, es uno de los cometidos de la Snu.

Desde el Departamento de Neuropsicología del Hospital de Clínicas, su director, Sergio Dansilio, articula la atención médica con la investigación y la enseñanza. “El paciente está primero siempre”, dijo, cuando volvía de atender a uno. La enseñanza y la investigación parten de resolver los problemas de los pacientes, comentó.

La mayor parte de estas preo-cupaciones se relacionan con la rehabilitación y los deterioros cognitivos. De esta forma, uno de los proyectos del departamento estudia la capacidad de los adultos mayores y pacientes con deterioro cognitivo leve para comprender textos escritos. “No entiendo por qué no se legisla esto, porque un anciano saca un préstamo y no le piden más que el certificado de la pensión, y no entiende lo que le dan para leer”, advirtió.

DEPENDE. “Son temas complicados de estudiar, cualquier propuesta es parcial o incompleta”, remarcó Gómez, respecto del impacto de las tecnologías en el cerebro. “Nunca hay un resultado de fierro”, aseguró por su parte Juan Valle Lisboa, investigador del Centro de Investigación Básica en Psicología (Cibpsi) de la Facultad de Psicología, y añadió que los estudios que hay no aplican a todas las culturas. Para él, el asunto radica en si ocurre una “transferencia positiva o negativa” de esa tecnología: “Vos aprendés una cosa o jugás con un videojuego y querés ver si eso modifica alguna actividad en el cerebro”.

Esto es para Valle Lisboa el “santo grial” de la neurociencia educativa, encontrar qué y cómo se pueden transferir otros dominios.

Los investigadores señalaron dos estudios específicos sobre el impacto del uso de las nuevas tecnologías en el cerebro. Uno de ellos, realizado en 2014 por investigadores de Princeton y California (Estados Unidos), intentó establecer si hay alguna diferencia entre escribir a mano o con el teclado. El resultado fue que al escribir a mano se activaban más áreas del cerebro que si se escribe con un teclado.

No obstante, también hay evidencia a favor de la tecnología. Gómez señaló un estudio realizado en 2015 por investigadores de las universidades de Wisconsin (Estados Unidos) y Ginebra (Suiza), en el que se observaba el impacto de un videojuego “con muchos comandos” en un grupo de adolescentes. La investigación mostró que había un incremento de las capacidades perceptivas y atencionales en esos adolescentes. Sin embargo, para Gómez es irrelevante que el juego haya estado mediado por la pantalla, ya que “lo importante es la capacidad de diseñar un estímulo específico”.

La sociedad actual se caracteriza por la inmediatez, y las nuevas tecnologías son responsables de una parte importante de esto. Desde que las máquinas pueden realizar varias tareas a la vez, el ser humano intenta hacer lo mismo.

En la multitarea hay una falla atencional, contó Dansilio, y añadió que las capacidades atencionales están limitadas en el tiempo y por la cantidad de unidades que se pueden procesar. Asimismo el médico indicó que no hay evidencia científica a favor o en contra de si la multitarea estimula la capacidad cerebral, aunque afecte el desempeño cognitivo de las personas.

La memoria es otro aspecto a considerar. Si bien Internet es una prótesis mental de la memoria, según los investigadores cumple la misma función que un cuaderno. Aunque ya no es necesario recordar información, las estructuras cognitivas de la memoria pueden dedicarse a otro tipo de tareas, según Dansilio. Por ejemplo, se pueden almacenar los procedimientos sobre cómo hay que interactuar con las máquinas, añadió Gómez.

CUBO DE RUBIK. “La persona viaja por una selva y tiene que fotografiar determinados animales, y a medida que va avanzando obtiene puntaje”, ilustró Dansilio, hablando de un videojuego típico para rehabilitar la capacidad de atención en casos de traumatismos encéfalocraneanos. El neurólogo aclaró que en los tratamientos no sirve cualquier software, sino que estos programas surgen como proyectos de investigación de las universidades y deben ser recetados por los médicos dentro de un plan terapéutico. “La computadora te proporciona la dinámica de la pantalla para que utilices una mayor multiplicidad de estímulos, por la posibilidad de lo virtual.”

A nivel cerebral este tipo de procesos hace que circuitos que aún están funcionando desarrollen actividades alternativas para compensar aquellas redes lesionadas, e incluso, si se logran identificar, se pueden activar estas áreas. De esto se trata la plasticidad cerebral –un concepto clave en neurociencias–, que es la capacidad del cerebro para adaptarse en función del ambiente, ya sea por regeneración o por la propia experiencia, explicó Rossi.

A esto se le suma el concepto de redundancia cerebral, ya que hay muchas redes neurales relacionadas a un mismo recuerdo, o una red neural relacionada a varios, explicó Dansilio: “Hay redes redundantes que no son empleadas o lo son en distintos grados y que pueden ser retomadas en los procesos de rehabilitación”.

El neurocientífico Stanislas Dehaene es un referente en el mundo y fue quien creó este concepto, además de postular que el cerebro humano no tiene neuronas destinadas a la lectura. Según Dansilio, esto lo prueba el hecho de que las primeras escrituras aparecieron hace 6 mil años y que todavía hay países donde la mayoría de la población es analfabeta.

No obstante, el cerebro está preparado para discriminar patrones gráficos complejos, y esto, vinculándolo con la cultura, puede reaprovecharse para hacer actividades similares. Además esta capacidad de reconocer patrones gráficos complejos tiene conexiones con regiones cerebrales que captan e identifican sonidos. Este proceso de reciclado se produce cuando el niño ingresa a la escuela, según Dansilio: “Esto es un ejemplo de cómo la cultura y la sociedad generan modificaciones estructurales en el cerebro”.

Leer es el ejercicio cognitivo más abarcador, porque pone en funcionamiento la memoria del trabajo, provoca imaginería visual, moviliza la memoria y selecciona información, dice el académico.

NÚMERO Y LENGUA. Encima de una mesa, las tablets estaban apiladas formando una columna, mientras de la pared colgaban dos cartulinas con dibujos coloridos. En una estaba escrita la frase: “Gracias por venir”. “Las hicieron los niños que visitamos en las escuelas”, contó Alejandra Carboni, coordinadora del Cibpsi.

Memoria, atención, percepción, lenguaje, cognición numérica (base cognitiva del aprendizaje de matemática) son algunas de las líneas de investigación del Cibpsi, que utiliza la tecnología en varios de sus proyectos. Según Carboni, la tecnología tiene un potencial de cambio en el neurodesarrollo, y eso puede ser positivo o negativo dependiendo del contenido y del tiempo en que se utiliza.

“Nos dimos cuenta de que teníamos que reorientarnos al problema de la educación, y entonces surgió la posibilidad de utilizar el Plan Ceibal como un elemento que pudiera incidir en los aprendizajes”, explicó Alejandro Maiche, investigador del Cibpsi.

Los proyectos con las tablets del Plan Ceibal iniciaron en 2013, cuando se hizo una intervención en 800 niños de primer año escolar para evaluar y favorecer las habilidades cognitivas ligadas a los aspectos numéricos.

Mediante un videojuego los niños debían estimar en qué grupo había mayor cantidad de pelotitas. Para Maiche, si los niños tienen esta habilidad, aprenderán matemática más fácilmente, según la teoría del sistema numérico aproximado. “Cuando multiplicamos 32 por dos, manejamos símbolos en la mente, y esa capacidad tiene una base no simbólica que se relaciona con estas tareas”, explicó el investigador. Ese estudio, según Maiche, predice el desempeño que esos niños tendrán en su trayecto escolar.

Si bien la estimulación cognitiva se realizó a través de la tecnología, los investigadores están desarrollando un nuevo proyecto para trabajar este sistema con cartas.

Por su parte, Valle Lisboa trabaja en un proyecto que busca mejorar la capacidad de predecir tempranamente las dificultades en la lectura. La investigación intenta comprobar una teoría que expresa que problemas como la dislexia están vinculados a un mal acompasamiento de las oscilaciones cerebrales con la capacidad para procesar sonidos del habla.

Cuando una persona percibe el habla, el cerebro la descompone en diferentes unidades de información, acoplándola a ritmos cerebrales (oscilaciones de la actividad eléctrica con diferentes frecuencias). Al aprender a hablar, el cerebro almacena la representación de los distintos fonemas, y si el enganche entre los sistemas oscilatorios cerebrales y los sonidos del habla es defectuoso, se almacenarán diferentes versiones de esas unidades. Es decir que el sonido de la letra “a” no será la misma en la palabra “casa” que en “hamaca”.

Así que cuando el niño aprende a leer debe emparejar los diferentes sonidos de una misma letra, porque una representación distorsionada dificulta el emparejamiento y produciría dislexia, según esta teoría.

En el proyecto, a través de juegos específicos instalados en las tablets del Ceibal se puede observar si niños de 5 años pueden manipular sonidos del habla de forma consciente (separar en sílabas, entender lo que es una rima) y si cuentan con problemas en su sistema oscilatorio. La idea es que al año siguiente los niños vuelvan a ser evaluados para ver cómo están aprendiendo a leer.

ALREDEDOR. Otro de los proyectos del Cibpsi estudia el impacto del contexto socioeconómico en el desarrollo cognitivo en niños de 5 años. Esto se puede observar a través del desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños, que son las habilidades que permiten controlar una respuesta automática impulsiva que se adecue mejor al contexto. También se trata de inhibir el deseo de una gratificación, y fomentar la autorregulación y el no abandonar en el camino.

Según Carboni las funciones ejecutivas son fundamentales en el aprendizaje: “Si vos no tenés eso, es más difícil sentarte a estudiar si no te resulta tan gratificante en ese momento”.

La observación en el primer semestre se realizó en dos escuelas de nivel socioeconómico alto y dos de nivel bajo, según el Monitor de la Anep. Primero se evaluó cómo se encontraba el desarrollo cognitivo de los alumnos en ese momento y después se hizo una estimulación en los niños. Esto se hace a través de la plataforma Mate Marote, instalada en tablets del Ceibal y desarrollada por el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires y de la Torcuato di Tella.

Si bien hay estudios en otras partes del mundo que muestran el impacto del contexto socioeconómico en el desarrollo cognitivo, no había datos de lo que ocurría en Uruguay. Según la información obtenida en la primera etapa, los niños que provienen de contextos desfavorecidos tienen un desarrollo significativamente peor que los niños que vienen de contextos favorables. Los datos de la etapa de estimulación aún no han sido procesados.

La próxima instancia será llevar un equipo para hacer electroencefalogramas (Eeg) a las escuelas, para ver si hay un correlato entre el comportamiento de las funciones ejecutivas y la conectividad cerebral. Aplicar el Eeg en niños no será invasivo, aclaró Carboni, y explicó que mientras los alumnos están haciendo determinadas tareas se les colocará un gorrito para registrar la actividad cerebral.

“Este tipo de enfoques no son comunes en el país”, señaló Maiche, y añadió que la evidencia científica debería incidir en la toma de decisiones de las políticas públicas. Según el investigador, si bien Uruguay ha invertido en investigación en los últimos diez años, le está costando conectar esa inversión con las políticas públicas.

En una línea similar, Rossi señaló que la neurociencia impacta en la educación y la política, y ejemplificó con un argumento utilizado en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal, que establecía que la corteza cerebral prefrontal recién se desarrolla después de los 21 años de edad.

Si bien Rossi estimó que hay unos 200 científicos vinculados a la neurociencia en Uruguay, este número es escaso. No obstante, según el investigador, la inversión en investigación, que en general alcanza al 0,3 por ciento del Pbi, no es suficiente para que los neurocientíficos uruguayos se queden en el país. “Uruguay precisa más inversión en investigación”, coincidió Gómez, y al igual que su colega señaló que es vital que los estudiantes que están en el exterior puedan volver al país.

No obstante, Gómez valoró el avance que la ciencia ha tenido en Uruguay en los últimos años, ya que actualmente existe una profesionalización de la actividad científica: “Yo hice medicina, antes no visualizabas tener una carrera como investigador”.

Mientras la ciencia y sus políticas avanzan lentamente, el entorno está modificando constantemente al cerebro, aunque hay una esencia propia de la especie que parece incambiada.

Según Dansilio, el ser humano está en el límite de la especie, es decir que no admite más modificaciones y que si esto sucediera, implicaría cambios en la estructura molecular del Adn, además de millones de años, y el ser humano terminaría convirtiéndose en otra especie. Para Gómez la evolución no deja de operar nunca, e incluso las presiones selectivas están operando de forma constante. “Quizás las nuevas tecnologías estén seleccionando los cerebros que mejor se desempeñan”, aventuró.