Remedo de Borges

Existe una tentación muy irresistible, pero también en extremo peligrosa, entre los escritores: imitar a Borges. Borges es un escritor que ha influenciado directamente a otros escritores de las más diversas estéticas y estilos. Pero todos ellos han podido encontrar su propio camino, un poco por necesidad de trascendencia y otro poco porque nadie puede quedarse en Borges, porque es imposible imitarlo y salir airoso. Toda mímesis del estilo y la estética de Borges será, en este sentido, un torpe remedo, una mueca intelectual, la melodía pausada y tartamuda de una voz que no se volverá a repetir.

Pero María Kodama, su viuda, parece no haber aprendido esta elemental lección. En sus participaciones radiales, en sus apariciones televisivas, y ahora en la compilación de sus conferencias, escuchamos la voz de Borges, pero no aquella asombrosa voz que hemos oído y leído hasta el cansancio, y a la que podemos seguir visitando todas las veces que queramos, sino un eco que busca remedar el estilo y la prosodia del más grande de los escritores argentinos, sin su vuelo intelectual, sin su libertad acérrima y su provocadora e inquietante imaginación.

Por otra parte, existe un intento de parte de Kodama por construir un Borges a su medida, o a medida del juicio políticamente correcto de los tiempos que corren, por lo que lo hace decir cosas que seguramente Borges no hubiera dicho ni pensado seriamente, porque era una persona valiente y no se amoldaba al discurso imperante.

De este modo, en la conferencia que se titula “¿Qué es la libertad?”, Kodama escapa tajantemente al tema en cuestión y dedica la mayor parte del discurso a sostener que la libertad es la condición ineluctable de la ética, y que para Borges la poesía era una toma de posición ética (y sigue discurriendo por ese tópico).

No es la única oportunidad en la que se sale notoriamente del tema que supuestamente guía la conferencia: en “Borges y los libros” Kodama culmina hablando de las referencias a las armas en la obra del escritor.

Por otra parte, en la conferencia “Borges y el periodismo”, Kodama siente la urgente necesidad de aclarar el compromiso social de Borges, como queriendo limpiar su nombre: “(…) cuando escuchó testimonios de personas que le hablaron de torturas y desapariciones, manifestó su desaprobación y crítica públicamente en los periódicos, les debo la información precisa que no he tenido tiempo de ubicar en los archivos de la fundación que presido, pero les cito una frase que recordaré siempre: ‘Cuando otros no pueden hacerlo yo tengo la obligación de hablar’” (págs 53-54).

La “defraudación” de la que fue, a mi modo de ver, injustamente acusado Pablo Katchadjian por su El Aleph engordado se debería aplicar a la propia Kodama, ya que pone en boca de Borges cualquier opinión mediocre y seguramente discorde con lo que el autor hubiera manifestado en vida, pero, claro, ella puede ser la ventrílocua del muñeco-Borges porque tiene el derecho y los derechos.

Kodama busca hacer un abordaje crítico a la obra de Borges en casi todas las conferencias, pero no arriesga hipótesis interpretativas, ni tiene opiniones propias sobre los autores que Borges leyó y citó frenéticamente, sino que funciona como una especie de buscador digital automatizado en el cual cuando se teclea la palabra “fantástico”, “Coleridge”, “sueños”, “Kipling” o “laberinto”, se activa una lista de poemas, cuentos y ensayos en los que aparece la palabra seleccionada.

Lamentablemente, el tono amoroso y el anecdotario personal, que evidentemente es el aporte más rico que puede hacer María Kodama sobre Borges, son lo que menos abunda, y cuando aparecen de vez en cuando Kodama los trata de “anécdotas banales” (pág 244), cuando en realidad lo verdaderamente banal es leer a Kodama tratando de abordar críticamente a Borges, dado que hay numerosos excelentes trabajos sobre estos tópicos, tanto académicos como ensayísticos.