Hace más de un año denunciaba que el partido griego Syriza, por el que fue diputado, había depurado su ala izquierda y que el presidente Alexis Tsipras había echado por la borda su radicalismo para mantenerse en el poder a toda costa. El autor de “El capitalismo financiarizado. Expansión y crisis”1 plantea la necesidad de una izquierda europea que ose romper con la Unión Europea.

El economista griego Costas Lapavitsas, profesor en la School of Oriental and African Studies (Soas), de Londres, dimitió como diputado de Syriza cuando Alexis Tsipras aceptó el tercer memorándum de rescate y cedió ante la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). Lapavitsas forma parte del think tank European Research Network on Social and Economic Policy, que d...