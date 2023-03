Cuando el amor pinta los muros

Defeat is not my destiny, release me to the streetsand keep whatever’s left of meTupac Shakur

[La derrota no es mi destino, lánzame a las callesy guarda lo que quede de mí]

Felipe tenía 29 años. El 16 de febrero de 2019 estaba afuera de una casa deshabitada, ubicada en la rambla República de México y Belastiquí, donde el día anterior había pintado un grafiti, uno de sus tags característicos: Plef (con ese nombre también se lo conocía). Había vuelto al lugar, en su bicicleta, a sacarle una foto. Se supo que la bala que lo mató salió de la casa vecina. Allí vivía Ángel Panizza, de 77 años, señalado como principal sospechoso. También residía su hijo, que en el momento del asesinato se encontraba allí, junto a su pareja. Panizza fue imputado luego por tráfico interno de armas, ya que en...