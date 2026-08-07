 A 200 quilómetros por hora - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con Lucía Solla Sobral

A 200 quilómetros por hora

Deborah Rostán
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Comerás flores, publicada por Libros del Asteroide, es la primera y al momento la única obra édita de Lucía Solla Sobral (Marín, Pontevedra, 1989), galardonada con los Premios Cálamo y El Ojo Crítico de Narrativa en 2025. El boom editorial alcanzado por esta ópera prima –que va por su vigesimocuarta edición– no deja de asombrar: su éxito responde a la calidad literaria de la novela, pero también al interés social que suscitó en España la revulsión de un padecimiento social muy cómoda y silenciosamente instalado: la violencia psicológica patriarcal en los vínculos de pareja.

Lucía Solla Sobral. Federico Gutiérrez.

Este año, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la escritora se acercó al Río de la Plata y visitó Montevideo, una ciudad que siempre había querido conocer. De hecho, hace unos años había solicitado una beca para estudiar aquí, pero no se la dieron. —¿Cómo conociste Montevideo? ¿De dónde? —Yo creo que por la música que escuchaba, tanto de Argentina como de aquí. Y el cine, al que culturalmente lo siento cercano. Solicité la beca para estudiar en Uruguay, pero había tres plazas para toda Europa y no me la dieron. Está bien, todo llega a su tiempo. Me hace muy feliz venir de la mano de este libro, llegar aquí gracias a él. Es como un doble sueño cumplido. —Me gustaría que cuentes cómo es el proceso de publicar en España siendo, además, joven. ¿Qué fue lo que vino an...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2124
Palabras clave:

Artículos relacionados