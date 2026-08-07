A 200 quilómetros por hora

Este año, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la escritora se acercó al Río de la Plata y visitó Montevideo, una ciudad que siempre había querido conocer. De hecho, hace unos años había solicitado una beca para estudiar aquí, pero no se la dieron. —¿Cómo conociste Montevideo? ¿De dónde? —Yo creo que por la música que escuchaba, tanto de Argentina como de aquí. Y el cine, al que culturalmente lo siento cercano. Solicité la beca para estudiar en Uruguay, pero había tres plazas para toda Europa y no me la dieron. Está bien, todo llega a su tiempo. Me hace muy feliz venir de la mano de este libro, llegar aquí gracias a él. Es como un doble sueño cumplido. —Me gustaría que cuentes cómo es el proceso de publicar en España siendo, además, joven. ¿Qué fue lo que vino an...