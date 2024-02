A 50 años del «Caso Marra» y la clausura del Semanario Marcha

—No estoy afiliado a ningún partido –dijo. —¿Pero cómo? Al menos tendrá sus simpatías. —Yo no tengo simpatías –volvió a decir. —A ver, ¿usted a quién hubiera votado? —Yo no hubiera votado a nadie. —¿Pero usted no cree en ningún partido político? —En ninguno. —Pero, entonces, ¿en qué cree? –insistió el comisario. —Yo no creo en nada –respondió Onetti, indiferente a que el otro comprendiera su sinceridad. —Entonces, yo pongo anarquista –dijo el comisario, satisfecho de resolver el enigma. —Sí –afirmó–. Ponga anarquista.

«Me sentaron en el auto –recordó Onetti–, entre los dos tipos, como si fuera un pistolero de grueso calibre, bajo las miradas asombradas de los curiosos de siempre. Cuando llegamos al Departamento 6 me interrogó el comisario. El tipo aducía las mismas razones por las cuales yo hice una aclaración en el acta del premio literario, pero, como no me dejó hablar, no pude decirle que estaba de acuerdo con él. Literariamente, consideraba un error la escena que transcurre en el ascensor.»

Los vio venir con el orgullo de quien anticipó la derrota y advierte su inútil ventaja. Es posible que haya intentado adivinar, detrás de los rectángulos de la reja, cuál de los dos era el que utilizaba el mejor sitio del escritorio ruinoso, la butaca más prestigiosa en el patrullero. Cuando pronunciaron la frase ya escrita, repetida sin entusiasmo, Onetti les pidió permiso para pasar al baño y ponerse un pantalón. Dolly alcanzó a decirles que su esposo estaba mal de salud. «Les mostré la mesita llena de medicamentos y pregunté si podía acompañarlo. Me dijeron que no podía y que no había razón para preocuparse.»

En la noche del sábado 9 de febrero, mientras Mercedes Rein, Hugo Alfaro y Nelson Marra permanecían encapuchados en la misma casa, sin saber nada de los otros, Dolly [Dorothea Muhr] –esposa de Onetti– había llamado a una amiga que vivía en el edificio de Gonzalo Ramírez, del que acababan de mudarse con su pareja, y ella le avisó que esa madrugada los militares habían ido a buscar a Juan. Durante todo el día, Dolly pensó en la manera de decírselo a Juan y al final decidió no hacerlo. Cada uno por su lado, estaban al tanto de un peligro que no irían a comentar. «Juan no quería asustarme ni yo a él, de modo que jugábamos a que no pasaba nada», recordó. En la tradición de la vida política uruguaya, ir a declarar a la Policía era un trámite civil cuya mayor amenaza consistía en ser demorado algunas horas, acaso un día, hasta que algún amigo con influencias tomara cartas en el asunto. Onetti carecía de afiliaciones político-partidarias y se sentía al margen de un proceso político que había cambiado las reglas de juego mucho más de lo que alcanzaba a suponer. Resucitado el buen tiempo, después de la lluvia del fin de semana, el lunes, cerca del mediodía, se sentó con Dolly en el porche de la casa, dispuesto a gozar un rato de sol.

Esa noche, «quien no pudo sentirla así no la conoce», un viento de tormenta llegó del mar y descargó la lluvia. En las primeras horas de la mañana del sábado quedaba la resaca, persistente y monótona, humedeciendo los tejados. Hacia las ocho, un automóvil se detuvo a pocos metros de la casa de Mercedes Rein. Bajaron tres individuos vestidos de sport, altos, despreocupados de la llovizna que les mojaba la ropa.

En la madrugada del 9 de febrero, entre golpe y golpe, Marra no acababa de entender cómo había llegado a esa situación. Podría aceptar que la coincidencia entre la realidad y ciertos datos que habían manejado en la ficción lo convirtieron en un sospechoso. Pero apenas lograba convencerse de que estaba a merced de su propio personaje, un torturador como Morán Charquero, y que la sangre no era metáfora, y que el dolor no era el de otro.

«Pese a que me torturaron bastante, el interrogatorio pude soportarlo bien –recordó Nelson Marra–. Ellos querían inocular a Marcha con los tupamaros. El cuento les molestó, pero en el fondo era un pretexto y les importaba un carajo. Querían probar que Marcha era un apoyo legal de los tupamaros. Sobre eso giró la pregunta central. Y afirmé que no solo no lo era, sino que además creía que la gente que trabajaba allí tenía serias discrepancias con los tupas.»

«Allí pude escuchar el enfrentamiento de Marra con su torturador. Una cosa terrible –dijo Alfaro–. No solo por los golpes, sino por la periódica suspensión de los golpes. Como un match de box, como si sonara un gong imaginario, no solo paraban, intercambiaban cigarrillos, y luego el torturador recomenzaba con la misma brutalidad que había precedido al descanso. No le reconocían la autoría total del cuento, buscaban a un instigador. Al rato, Marra, y para detener la cosa, les dio el nombre de Jorge Ruffinelli. Entonces pensé que había elegido bien porque todos sabíamos, y también los milicos, que Ruffinelli estaba fuera del país. Pero siguieron insistiendo y entonces Marra mencionó a Danubio Torres Fierro. Me alarmé porque entonces no sabía que tampoco estaba en el país, pero Marra volvía a elegir al eventual coautor del cuento con buen criterio.»

Apenas pisó el lugar, encapuchado, recibió la golpiza sacramental. Las trompadas, los insultos eran parte de un bautismo que, en consideración a sus 56 años, Alfaro asegura que fue liviano. Lo arrojaron en una habitación sin quitarle la capucha, donde permaneció aislado. Cuando se calmó, no supo si alegrarse porque la golpiza era todo lo que cabía esperar o se trataba del preámbulo. Pero con el correr de los minutos unas voces volvieron a acercarse. Primero fueron insultos, y no le estaban destinados. Luego creyó reconocer una voz, finalmente, comenzaron los gritos. Al cabo de un momento, entendió que presenciaba, a 5 o 6 metros de distancia, la tortura de Nelson Marra.

El recuerdo de Mercedes Rein (1930-2006)

Cosas de la vida

Yo estaba muy mal de salud, me acababa de operar de un cáncer. El país no andaba mucho mejor, como es sabido. Se decía que iban a clausurar Marcha. En medio de esa incertidumbre, acepté formar parte de ese jurado con Onetti y Ruffinelli. Siempre cedo a la tentación de leer, es más fuerte que yo: muerdo el anzuelo.

Pero no llegué a reunirme nunca con ellos. Solo hablaba por teléfono con Jorge, que oficiaba de nexo. Él me dijo que a Onetti le gustaba mucho un cuento, el número 9, creo, que resultó después «El guardaespaldas», de Nelson Marra. Yo estuve de acuerdo en que se destacaba del conjunto. Después me dijo que Onetti quería aclarar que ese cuento le merecía reparos, no por su calidad, sino por su excesiva crudeza. A mí me extrañó, porque yo en ese tiempo aún tenía prejuicios contra la delicadeza. Era algo tonta y respetaba las modas. Onetti, en cambio, que no tenía nada de pacato, respeta mucho el sexo y detesta el exhibicionismo grosero2. Hoy pienso que él tenía razón y que debimos haberle hecho caso, no solo por prudencia, dado el contexto político (…).

Antes, a fines de diciembre de 1973 –estaba entonces convaleciente, apenas si salía de mi casa–, vinieron a verme Gerardo Fernández y Hugo Alfaro para ofrecerme la dirección de las páginas literarias. Traté de explicarles que yo no tenía la menor aptitud para esa tarea. Yo me sentía como aturdida, pasaban cosas increíbles en el país, el mundo se derrumbaba a mi alrededor y, como una inconsciente, acepté ese trabajo. Gerardo me prometió compartir la tarea conmigo, en particular todo lo relativo a la imprenta. No sé nada sobre tipos de letra, nada de eso.

Luego me reuní con Quijano en Marcha, y me hice cargo de mi puesto, por decirlo así. Nunca supe cuánto ganaba. El viernes se publicó el cuento y marchamos todos presos. Fui la directora de página más fugaz en la historia del semanario.

Tres meses pasamos en distintos lugares de detención: Maldonado y Yi, San José y Yi, el Cilindro, una comisaría de barrio, una clínica psiquiátrica. A mí no me golpearon, solo me encapucharon, gentileza que debo agradecer, supongo. Onetti no estaba en buen estado de salud y era un personaje de fama internacional. No sé qué autoridad intercedió para que lo sacaran del Cilindro y autorizaran su internación, con custodia oficial, en el Sanatorio Etchepare. Como mi familia presentó parte médico, se me concedió la misma gracia. En el Etchepare pude tratar a unos supuestos locos, que eran personas bastante razonables.

Me pusieron en la pieza de al lado a Onetti. De ese modo, bastaba un solo policía para vigilarnos a los dos. Allí pude conocer más de cerca a Onetti. Nos aburríamos bastante, leíamos mucho, a veces conversábamos. Yo no era muy comunicativa, no supe aprovechar su gentileza. Nos prestamos libros. Él era muy crítico y alguna vez voló algún libro que no le caía bien. Estuvimos en ese lugar un mes y medio, creo. Alrededor del 20 de mayo del 74 fuimos liberados. En realidad, el juez militar había decidido nuestra libertad en febrero, pero hubo una pequeña demora de tres meses. Cosas de la vida.

Mercedes Rein, extracto de entrevista que le hizo Pablo Rocca, Brecha, 30-XII-1992, pág. 18.