A buen entendedor…

De pocas palabras se vale Marcos Robledo para completar Bricabrac, un libro que contiene 73 relatos de microficción en el que el autor, al estilo de un bricoleur, construye con los retazos que el lenguaje pone a disposición. En este bric-à-brac, Robledo combina la memoria histórica, la violencia estructural y el absurdo cotidiano uruguayo como piezas inconexas sobre una estantería. La apuesta de este escritor por la microficción no es una novedad. Desde la publicación de Dunumurcu (2020) hasta su participación como compilador de Delitos menores (2025), Marcos Robledo no busca solamente un estilo propio, sino que propone una interrogante sobre nuestra época. En este libro el lector avanza a la intemperie: se pasa de un juego lingüístico como en «De mal agüero», compuesto en su mayoría por p...
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