A cielo abierto

«Dice que siente que el cuerpo le arde por dentro. Pide pollo, carne o huevos, pero no hay nada en los mercados», dice la madre de Rahaf Ayad, una niña palestina de 12 años, enferma por desnutrición. «Ojalá me volviera a crecer el pelo», dice Rahaf. «Quiero caminar y jugar con mis hermanos como antes», le cuenta a la publicación israelí-palestina +972. El 93 por ciento de los niños de Gaza corre riesgo de hambruna, alertó hace diez días el informe del Sistema de Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, que llevan adelante los principales organismos internacionales y humanitarios. Desde marzo, al menos 57 niños han muerto por desnutrición. «Los he visto en las salas de los hospitales. Un niño de 5 años, y yo pensaba que tenía 2 y medio», dijo en rueda de prensa el r...