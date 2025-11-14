A crisis radical, respuestas radicales - Semanario Brecha
Ambiente, feminismo, lucha contra el extractivismo

A crisis radical, respuestas radicales

Valentina Machado Areco
14 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

Unas mil personas provenientes de más de 100 países se dieron cita semanas atrás en Sri Lanka en el marco de un foro que desde hace una veintena de años reúne a quienes apuntan a dar respuestas alternativas a la crisis sistémica. Una comunicadora popular uruguaya que allí estuvo cuenta su experiencia.

Reunión de la delegación africana previa a las plenarias globales del Tercer Foro Nyéléni, en Sri Lanka. Amigos de la Tierra Internacional, Jude Hirantha.

El Tercer Foro Global Nyélénidebe su nombre a una agricultora de Malí conocida por domesticar el fonio y el samio, dos cereales autóctonos de África occidental. Nyélénifue una mujer rural negra que, contra toda expectativa e imposición social, rechazó casarse y se dedicó por completo a la tierra y el alimento. La tradición oral cuenta que salió victoriosa de todas las competencias agrícolas, lo que hirió al machismo sistémico y la convirtió en símbolo de la lucha por la soberanía alimentaria.
El foro global que lleva su nombre reúne a las personas, comunidades y organizaciones protagonistas de la producción de alimentos en todo el mundo, agricultores, pescadoras, recolectores y pastoras, y también a las organizaciones aliadas para esta lucha: los movimientos por la justicia ambiental,...

Publicado en: Edición 2086 Mundo
