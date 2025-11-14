A crisis radical, respuestas radicales

El Tercer Foro Global Nyélénidebe su nombre a una agricultora de Malí conocida por domesticar el fonio y el samio, dos cereales autóctonos de África occidental. Nyélénifue una mujer rural negra que, contra toda expectativa e imposición social, rechazó casarse y se dedicó por completo a la tierra y el alimento. La tradición oral cuenta que salió victoriosa de todas las competencias agrícolas, lo que hirió al machismo sistémico y la convirtió en símbolo de la lucha por la soberanía alimentaria.
El foro global que lleva su nombre reúne a las personas, comunidades y organizaciones protagonistas de la producción de alimentos en todo el mundo, agricultores, pescadoras, recolectores y pastoras, y también a las organizaciones aliadas para esta lucha: los movimientos por la justicia ambiental,...
