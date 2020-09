A la intemperie

—Estrenar Barbarie en este 2020 suena muy premonitorio.

—La obra fue escrita en 2010, pero está ambientada en 2020, es perfecta para este momento. No me refiero al contexto de acá, de la chiquita, sino al contexto mundial, de gobiernos y poderes. Esta pandemia nos ha mostrado que no hemos avanzado nada.

—La obra es anterior a la línea de trabajo sobre las autoficciones que viene investigando Sergio Blanco. ¿Qué planteo diferente tiene este texto?

—Es una dramaturgia más clásica, teatro más representativo, ficción pura. Por aquellos años en que la escribió, Sergio había estrenado con la Comedia Nacional Kiev y Calibre 45, y Barbarie entra en ese universo, con personajes complejos en situaciones terribles. Te muestra a la humanidad en un lugar muy oscuro y muy crítico.

—Sos un a...