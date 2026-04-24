A los cuerpos, la canción los delata - Semanario Brecha
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Sobre Abrir, primer disco de Guadalupe Calzada

A los cuerpos, la canción los delata

Mateo Magnone Hugo
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

La cantautora Guadalupe Calzada presentará Abrir en la sala Hugo Balzo el miércoles 29. Se trata de su primer disco solista, hecho de canciones cercanas en el tiempo y otras que compuso siendo adolescente. Atravesada por la academia y por diferentes cantos colectivos, concretó un proyecto que vale la pena escuchar con atención, tanto por su solvencia musical como por su riqueza literaria.

Abrir, de Guadalupe Calzada. Bizarro Records, 2026.

En su casa de Pueblo Victoria, la música no era cosa de fondo. Esencialmente rioplatense, se escuchaba con mucha atención, tanto cuando sonaba a través de un disco como cuando salía de las manos o la voz materna. Desde niña, a Guadalupe le encantaba escuchar a su madre tocar la guitarra y cantar, tanto en la soledad del hogar como en las reuniones con más público. Esas dos vías de escucha, la de los discos y la familiar, empezaron a moldear el sentido estético, sensible y técnico de Guadalupe. En el medio, un mundo. El fraterno, y la invención de canciones disparatadas luego de almorzar, durante las vacaciones de su infancia en Aguas Dulces. Y el de la educación musical: primero con un profesor de guitarra en el barrio –a quien ella, inquieta, desafiaba por querer correrse de a ratos al pi...

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Publicado en: Cultura Edición 2109
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