«A mí me parió mi hijo» - Semanario Brecha
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La muerte de Taty Almeida, referente de las madres de plaza de mayo

«A mí me parió mi hijo»

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

A los 95 años, murió esta semana en Buenos Aires Taty Almeida, una de las pocas Madres de Plaza de Mayo capaces de nuclear a distintos sectores del movimiento de derechos humanos argentino en este último cuarto de siglo. Taty venía de lejos, de la «familia militar» y desde la desaparición de su hijo, en 1975, se decía «parida» por los militantes jóvenes.

Taty Almeida en agosto de 2013. Wikimedia, Sol Bianchini.

A su velatorio, el martes, concurrieron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, distintos sectores de Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), abogados de las más diversas agrupaciones, sectores del kirchnerismo duro representados por la organización La Cámpora y sus oponentes en la interna peronista, los seguidores de Axel Kicillof –gobernador bonaerense y precandidato presidencial por el Movimiento Derecho al Futuro–, sindicalistas, feministas y, por supuesto, muchísima gente de a pie. Murió el 14 de junio, tres días antes de que se cumpliera el 51 aniversario del secuestro de su hijo Alejandro. Cuando el 17 de junio de 1975 Alejandro Almeida, de 20 años, se despidió de Taty, le dijo: «Esperame, vieja, ya vuelvo». Por papeles encontrados luego, se s...

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Publicado en: Edición 2117 Mundo
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