«A mí me parió mi hijo»

A su velatorio, el martes, concurrieron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, distintos sectores de Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), abogados de las más diversas agrupaciones, sectores del kirchnerismo duro representados por la organización La Cámpora y sus oponentes en la interna peronista, los seguidores de Axel Kicillof –gobernador bonaerense y precandidato presidencial por el Movimiento Derecho al Futuro–, sindicalistas, feministas y, por supuesto, muchísima gente de a pie. Murió el 14 de junio, tres días antes de que se cumpliera el 51 aniversario del secuestro de su hijo Alejandro. Cuando el 17 de junio de 1975 Alejandro Almeida, de 20 años, se despidió de Taty, le dijo: «Esperame, vieja, ya vuelvo». Por papeles encontrados luego, se s...
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