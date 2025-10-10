A pedir de Trump - Semanario Brecha
A pedir de Trump

Daniel Gatti
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Dos años y decenas de miles de muertos después del comienzo del genocidio en Gaza los palestinos obtienen por fin un respiro pero el "plan de paz" ideado por Donald Trump promete prolongar su sometimiento por mucho tiempo más. En el mundo, por fin, la solidaridad toma las calles.

Manifestación por Palestina frente a la Estación Central de Ámsterdam, el 6 de octubre. AFP, ANP, Robin Van Lonkhuijsen.

En la tarde-noche uruguaya del miércoles 8 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escenificó en Washington lo que seguramente presentará como un gran triunfo de su segunda presidencia: haber logrado un acuerdo para el cese el fuego en Gaza. Estaba presentando en conferencia de prensa cómo seguirá su ofensiva interna (contra la inmigración, las administraciones demócratas en diversas grandes ciudades, los militantes antifascistas) cuando su secretario de Estado, Marco Rubio, le acercó un papelito: en Egipto, donde desde el lunes se estaban llevando a cabo negociaciones a varias bandas, Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo para un cese el fuego que entraría en vigor en las horas siguientes. «Me necesitarán allá», dijo enseguida, dejando entrever que en los próximos días viajará...

Publicado en: Acento Edición 2081
