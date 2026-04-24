¿A quién le importa un corazón roto?

Creada por Osvaldo Saratsola y alojada en Montevideo Comm, la base de datos «Cinestrenos desde 1929» fue dada de baja, según fuentes extraoficiales «por razones de seguridad hasta que se migre a una tecnología más moderna, lo cual no sucederá de inmediato».

Si bien la respuesta extraoficial de la empresa es, en apariencia, relativamente tranquilizadora –ya que por lo menos la base todavía existe y parece haber planes de que vuelva a estar en línea–, existen muchas interrogantes y consideraciones que convendría plantearse, cuando lo que está en juego es un trabajo acumulado de incalculable valor cultural para la región y el manejo de todo el asunto da claras señales de ser discrecional por parte de la empresa.

Cinestrenos es el resultado de una larga investigación de un solo hombre: Osvaldo Saratsola, un aficionado al cine que hacía las veces de contador. Mercedario de nacimiento y montevideano por adopción, desde muy joven se interesó por el cine y escribió reseñas –en un diario local, primero–, hasta que se mudó a la capital y escribió en El popular, Cuadernos de Cine Club y Nuevo Film. Como todo cineclubista que se precie, cuando los formatos del cine pasaron a ser también domésticos, coleccionó películas en VHS y DVD. En este afán coleccionista está la semilla de Cinestrenos, ya que es la frustración ante los cambios de títulos de las películas lo que lo llevó a crear fichas técnicas en un cuaderno, a anotar anomalías y a acumular un montón de datos, hasta entonces dispersos. En el Diccionario del Cine Iberoamericano, Ronald Melzer describía así a Saratsola: «El más ordenado y preciso recopilador de datos sobre la distribución y exhibición del cine extranjero (y por extensión, nacional) en Uruguay. Su prematura y sorpresiva muerte le impide redondear una obra en la que pretendía reunir toda la información disponible sobre el tema, pero lo que alcanza a concretar es asombroso, más allá de que esté contenido, de alguna manera, en solo dos obras. La primera, con ribetes hazañosos en función de que la inicia en épocas preinternet y la ejecuta con ayuda escasa y ocasional, consiste en un metódico ordenamiento de todos los estrenos cinematográficos en Uruguay a partir de la irrupción, hacia 1929, del cine parlante. Conocida como Cinestrenos, expresamente ideada para su uso libre y gratis en una página de internet y continuada después del fallecimiento del autor por el crítico de cine Jaime Costa, la página web aporta los datos […]». Y así seguía Melzer, describiendo con admiración y agradecimiento el trabajo de Saratsola, cuya segunda obra era, por supuesto, Función completa, por favor, el libro sobre las salas de cine en Montevideo.

MAS DE 27 MIL FILMES

Conocí a Osvaldo Saratsola en 1999, cuando él seguía investigando en el Centro de Documentación Cinematográfica de la Cinemateca. Fue en la Cinemateca también donde se encontró la manera de realizar el sueño de que su trabajo estuviera disponible gratis para todos. A partir de 1994, Osvaldo cargaba en un programa en DOS (sistema operativo en disco) todos aquellos datos y es a través de Cinemateca que se resuelve la forma de ponerlo online en Chasque/UruguayTotal. «La Cinemateca Uruguaya es dueña de la mitad del site por haberme aportado el programa para ubicar el proyecto online. Y yo aprendí a utilizar datos de publicaciones peruanas y mexicanas que registran la cartelera de cines de distintas décadas. Claro que, en México, si bien no hay tantas diferencias como en España, los títulos no son exactamente los mismos de los films estrenados en Uruguay o en la Argentina. Las correcciones se las pido ansiosamente a todo el mundo, es la única manera de chequear dudas sobre un listado de más de 27 mil films.»

Chasque fue una iniciativa del Instituto del Tercer Mundo y el nodo uruguayo de la red mundial Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Allí tenía alojada Cinemateca su página web, sus correos electrónicos, la base de materiales uruguayos depositados en el archivo y también Cinestrenos. Como parte de una organización no gubernamental, Chasque se manejaba con los mismos valores ajenos al lucro que impulsaban el trabajo de la Cinemateca, el de Osvaldo y el de todos los que continuamos actualizando la base después de su muerte. Porque si a Saratsola lo sucedió Jaime Costa en el trabajo de ingresar toda la cartelera de estrenos comerciales y no comerciales, a Jaime lo sustituimos Eduardo Correa y yo misma desde la Cinemateca. Luego tomaron la posta Amílcar Nocetti, Enrique Buchichio y Sergio Moreira.

Con la desaparición del Instituto del Tercer Mundo, Chasque fue absorbida por Montevideo Comm y la base de Saratsola pasó a estar alojada en los servidores de esta empresa que, de manera generosa y desinteresada, la ha mantenido online hasta ahora. Sin embargo, hoy preocupa que, ante el riesgo de seguridad que llevó a bajar la base, no haya mediado comunicación alguna ni con las propietarias –Fernanda y María Eugenia Saratsola– ni con la Cinemateca ni con quienes actualizan honorariamente la base mes a mes. Tampoco ha habido respuesta alguna a la carta y solicitud de reunión dirigida por organizaciones, investigadores y periodistas uruguayos y argentinos preocupados por el sitio, entre los que se encuentran Cinemateca Uruguaya, la Escuela de Cine del Uruguay, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, la Asociación de Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay, el Grupo de Estudios Audiovisuales de la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, el festival Llamale H, Gabriel Massa (Buen Cine), Luciano Monteagudo y Diego Brodersen (Página/12), Fernando Martín Peña, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Diego Batlle (Otros cines),Diego Lerer (Micropsia), Roger Koza (Con los ojos abiertos), Fernando Juan Lima (exdirector del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y periodista de BAE Negocios/AM70), Carmen Guarini (directora de Doc Buenos Aires), Eduardo A. Russo (director del Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de La Plata), la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

Lo cierto es que más allá de las extraoficiales intenciones de Montevideo Comm de volver a subir el sitio a la web en algún momento, esta situación pone de manifiesto un problema y una necesidad.

Solo quien haya hecho el trabajo de subir todos los datos de cada una de las películas estrenadas en Montevideo puede imaginar lo que implica que este trabajo se acumule. La necesidad es que existan backups regulares y accesibles por distintos actores e instituciones sociales fuera de la empresa que se encarga del storage y manutención del sitio. La base es propiedad de las hijas de Saratsola, porque de ellas es la propiedad intelectual y el tiempo y el amor que Osvaldo dedicó a materializar su idea. También es de todos los que pusieron su trabajo para mantenerla actualizada y de quienes la usan agradeciendo en su corazón que todavía queden personas a las que les importa que el conocimiento relevante y riguroso circule libremente. Preservar este trabajo y este espíritu de manera estable y con la seguridad de su acceso en el largo plazo es la obligación de todos los que, ante la situación actual de Cinestrenos, tenemos hoy el corazón roto.