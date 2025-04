Le agradeció varias veces: «Nacho [Álvarez] me hizo abrir los ojos», dijo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, ayer en su casa, en rueda de prensa, horas después de que La pecera emitiera un informe sobre la situación irregular de su vivienda. La ahora ministra vive desde 2002 en un predio en Pajas Blancas donde fue edificando una casa y luego otra –«Ay, pará que cuento: una, dos… cuatro viviendas y después está el contenedor», dijo ante la pregunta de una periodista– sin regularizarlas ante la Dirección Nacional de Catastro. La ministra reconoció que paga la contribución inmobiliaria como si se tratara de un terreno baldío y, según el informe de La pecera, no ha abonado el impuesto de Primaria, salvo en dos ocasiones, desde 2004. «No dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones», dijo Cairo a la prensa.

—¿Por qué con el paso de los años usted no regularizó la situación? –preguntó un periodista.

—Una gran pregunta. Es verdad que tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida. Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda, porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar.

A continuación, se excusó: «A veces me olvido, y como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, tomé la decisión de que no voy a esperar». También alegó que, si bien desconoce a cuánto asciende su deuda, sus compañeros la ayudarán a ponerse al día y «veré si además tengo que sacar un préstamo».

Dirigentes de la oposición, la mayoría a través de sus cuentas en la red social X, cuestionaron a la ministra; algunos anunciaron que se le pedirán las explicaciones del caso en su futura comparecencia en la Comisión de Vivienda de Diputados del 14 de mayo, otros que promoverán una interpelación, y también hubo quienes reclamaron su renuncia o remoción.

Su sector, el Movimiento de Participación Popular, respaldó a la ministra con palabras similares a las del coordinador de bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, quien, ante los cuestionamientos por el eslogan de campaña de Yamandú Orsi, respondió: «Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden. Es por aquí».