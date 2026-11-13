A ver si te entiendo

¿Para qué leer 20 páginas si un programa de inteligencia artificial (IA) puede resumirlas en cuatro párrafos? La pregunta parece cada vez más pertinente a medida que las herramientas generativas se cuelan en las tareas cotidianas. Es como si hubiera una manera más rápida y efectiva de hacerlo todo: buscar información, leer las noticias, aprender a hacer cosas nuevas. Aparecen incluso sin que se las convoque. Los adultos se fascinan o se enojan con videos apócrifos, los más jóvenes se divierten y los niños se familiarizan con las nuevas herramientas desde muy pequeños. Pero las consecuencias que estas pueden tener en la capacidad de leer, entender y pensar todavía son inciertas. Los resultados de las últimas pruebas PISA –que evalúan el desempeño de estudiantes de 15 años en lectura, matemá...
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