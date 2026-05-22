Abrazar lo hecho

«Este es un reconocimiento colectivo porque los proyectos siempre los fui tejiendo con afectos, con amigas, en espacios en donde hay mucha fraternidad», dijo Carolina Besuievsky en diálogo con Brecha. La entrega del premio estuvo a cargo del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora de Cultura, Maru Vidal, el coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), Gustavo Zidan, y el referente en danza del INAE, Santiago Turenne. El evento contó con la presencia de muchos referentes de la comunidad de la danza uruguaya y finalizó con un baile junto con el público presente en una dinámica a la que llamaron danzaoke. La primera edición de este reconocimiento fue desarrollada en 2025 con un homenaje a Graciela Figueroa y ya se está convirtiendo en un clásico del M...
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