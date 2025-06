Acá hemos estado

Desde que se inició la nueva ofensiva genocida de Israel en Gaza, Brecha dio cuenta abundantemente de las respuestas desplegadas por sectores de la comunidad judía en repudio de la masacre. No han sido pocas esas protestas. En Estados Unidos, por ejemplo, se pusieron a la cabeza del rechazo a los bombardeos en las tierras palestinas y de la denuncia de la complicidad de Washington con las matanzas. Han sido particularmente valientes, porque incluso ellos han debido hacer frente a la acusación de antisemitismo, el principal «argumento» –y uno de los más arteros– al que han recurrido los negacionistas del genocidio para intentar acallar las manifestaciones y denigrar a quienes las protagonizan.

Brecha ha consignado también –dándoles amplio espacio– las investigaciones de los medios israelíes que se han atrevido a denunciar lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania. El bloqueo israelí y el asesinato sistemático de periodistas palestinos los ha hecho aún más relevantes. Son pocos, e igualmente valientes.

Convengamos, sin embargo, que a lo largo de todos estos meses –en breve se cumplirán dos años– los sectores progresistas organizados de la comunidad judía uruguaya no se habían

expresado con suficiente contundencia, y no por carecer de espacios o medios para hacerlo. Hubo manifestaciones individuales, claro, y han tenido su espacio en el semanario. La aparición reciente de expresiones institucionales, sumada a la carta enviada a Brecha por la Casa de Cultura Mordejai Anilevich que dice «acá estamos» es un giro bienvenido.

El mundo observa en tiempo real cómo el Estado de Israel extermina a decenas de miles de seres humanos y son muchas –y muy creativas– las formas de conferirle impunidad a los criminales. La dirección de Brecha apuesta al debate y a la pluralidad de voces, pero también se reserva el derecho a poner el foco de atención donde considera que debe estar.